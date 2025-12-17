外資／台股盤面正在偷偷換血！外資狂倒323億 權值這2檔竟上榜
財經中心／余國棟報導
台股受到外資調節動作不斷的壓抑下，呈現開高震盪走低的格局，不過，在國家隊及內資法人上演「即刻救援」下，許多中小型股又開始活繃亂跳起來，台股（17）日面臨外資持續調節壓力，在外資單日賣超323.5億元、三大法人合計賣超236.9億元情況下，加權指數終場小跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅僅0.04%，成交金額約5,070億元。市場氣氛受到美國勞動市場數據好壞參半影響，失業率攀升至四年多來高點，引發對經濟放緩的疑慮。
從外資動向來看，賣超前五名依序為群創、廣達、大成鋼、鴻海與統一，顯示外資資金仍偏向調節大型權值與景氣循環股。群創（3481）遭外資賣超約3.65萬張，股價收在12.65元，下跌0.25元，跌幅1.94%，面板產業需求回溫速度不如預期，成為資金撤出主因。廣達（2382）被賣超約3.6萬張，股價下跌8元至265元，跌幅2.93%，AI伺服器題材雖長線看好，但短線出現調節。
大成鋼（2027）賣超約2.39萬張，收在36.15元，下跌0.75元，跌幅2.03%，鋼鐵族群受原物料與報價波動影響，買盤追價意願轉趨保守。鴻海（2317）遭賣超約2.03萬張，股價收216.5元，小跌1.5元，跌幅0.69%，反映外資對大型電子權值股操作仍偏審慎；統一（1216）賣超約1.88萬張，但股價逆勢上漲2.2元至76.9元，漲幅2.95%，顯示內資承接力道支撐，跌深反彈意味濃厚。
相較之下，外資買超集中在金融與成熟製程族群，買超前五名依序為聯電、第一金、國泰金、中信金與凱基金。聯電（2303）獲外資大買約7.30張，股價上漲1.2元至50.4元，漲幅2.44%，在成熟製程需求相對穩定、評價具吸引力下，成為外資資金避風港。第一金（2892）買超約3.88萬張，收29.25元，上漲0.35元，漲幅1.21%，金融股具防禦性特質，在盤勢震盪中吸引資金進駐。
國泰金（2882）買超約3.66萬張，股價大漲3元至73.2元，漲幅4.27%，為金融股中表現亮眼個股之一；中信金（2891）買超約3.51萬張，收48.95元，上漲2.3元，漲幅高達4.93%，顯示市場對金控獲利與股利政策仍具信心。凱基金（2883）亦獲買超約2.84萬張，股價收17.45元，上漲0.35元，漲幅2.05%，延續金融族群整體偏多氣氛。
倫元投顧陳學進分析師認為，台股開高走低「這是老天給的機會」；雖然市場信心的修復需要時間，惟在美國霸權強勢介入、攜手蘋果、輝達、甲骨文、Google、微軟、OpenAI、戴爾等科技巨頭，成立「美國科技部隊」打造最強的AI軍團，AI發展應該只會愈來愈旺，斷絕泡沫化的可能，加上聯準會降息及購買短債所釋放出來的資金效應、以及季線持續震盪走揚向上不變之下，只要指數能夠再站回於10日線之上，屆時，隨著外資買盤的回籠，可望如火如荼展開，這是大家可持續留意的機會。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
收盤／電子權值股熄火！台股小跌11點 金融指強漲2.2%
128萬人看過來！00919換股名單出爐 成分股8進8出
國際／特斯拉飆新高美股震盪！日股跌破5萬 韓股殺聲隆隆
台股盤前／那指翻紅撐盤！台指夜盤小漲48點 台股開盤拚止跌
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 小時前 ・ 9
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 75
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107
獨家》74歲澎澎親闢謠死訊！坦然談身後事：遺產全給女兒
74歲資深藝人澎澎近日現身，接受《中時新聞網》訪問回應外界流傳的「烏龍死訊」。對於被誤傳已過世，她不僅未動怒，反而以平常心看待，直言「很正常，人家很久沒看到我，就會亂猜」，展現多年走過人生起伏後的豁達態度。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 3
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 12 小時前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 107
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 216
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 2
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 21
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 116
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 173
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 36
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
嗨曬學霸女兒考上律師！呂文婉單身15年徵友：我很有錢
浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，19日總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 9