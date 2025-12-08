外資／台股站上28300點！外資大買140億 這幾檔卻垂淚被倒貨
財經中心／余國棟報導
外資重新回補權值與金融股，顯示年底作帳行情啟動。法人指出，Fed若如市場預期於本週降息，將有助全球資金回流新興市場。美股受惠通膨數據降溫與降息預期升溫，四大指數全面收紅。台股週一（8）日順勢走強，在外資回頭買超140.9億元、三大法人合計買超191億元推升下，大盤大漲322點，收在28303.78點，成交量達4238億元。盤面上權值股表現穩健，市場多頭氣氛明顯升溫。
外資買超前五名分別為玉山金（2884）、台玻（1802）、三商壽（2867）、聯電（2303）、凱基金（2883）。其中玉山金獲買超4萬9441張，股價收32元，上漲1.35元、漲幅4.4%，反映市場對金控獲利成長與股息穩定題材的青睞。台玻買超3萬5748張，收38.2元、大漲1.75元、漲幅4.8%，受惠景氣回溫與需求回升。三商壽獲外資同步加碼3萬1860張，股價收7.57元、上漲0.3元、漲幅4.13%，壽險族群受惠降息預期與資產重估效益，買盤明顯回流。聯電外資買超2萬8028張，股價收49.3元、小漲0.4元，法人預期明年晶圓代工市況可望回穩。至於凱基金則買超1萬2585張，收16.2元、漲0.15元，金融股整體受惠殖利率題材延續。
相對地，外資賣超前五名為南亞（1303）、緯創（3231）、華航（2610）、宏碁（2353）、中信金（2891）。南亞遭賣超1萬4844張，股價收63.4元持平，主因漲多調節。緯創被賣超1萬600張、股價收149元，下跌2元、跌幅1.32%，AI伺服器題材降溫使短線資金轉出。華航遭賣超9812張、股價收18.7元、小跌0.05元，油價波動影響航空族群表現。宏碁賣超8958張，收26.7元、跌0.35元，反映市場對PC出貨復甦力道疑慮。中信金則被調節8294張，股價44.55元持平。
啟發投顧容逸燊分析師認為，記憶體指標均量增往上攻擊，南亞科處置中，指標華邦電外資再發報告調升，本波修正整理已完成，但大盤整理仍量縮，不到5000億容易使各族群輪動迅速，記憶體可等待拉回後量縮再布局，另外DDR4現貨價已超過DDR5近6成，若長線保護短線可選擇NAND或DDR5相關公司，如群聯(8299)或十銓(4967)。台股在成交量放大與多頭主線明確帶動下，有機會延續反彈格局再創新高，但短線漲多後仍須留意高檔震盪風險。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／PCE數據強化降息！標普連4紅逼近史高 台股有望紅盤續攻
Google TPU橫空出世！Gemini 3點火新戰局 它滿手受惠供應鏈
台股週線勁揚354點 這族群不再風光淪最大輸家！
歐美訂單回溫、SPC地板需求強勁 美喆-KY出貨動能逐季轉強
其他人也在看
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 17
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 6
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前 ・ 7
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 9
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 10
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
記憶體還能衝！華邦電猛飆漲停「成交額199.7億」贏過台積電 PCB欣興、富喬都在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（8）日開盤小漲53.11點至28,034.00點，最高一度上漲238.52點至28,219.41點，截至上午11時20分暫報28,213.06...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
封測股吃香喝辣！華東漲停創新高價炸11萬張買單排隊 矽格、典範同步漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導DRAM、NAND缺貨潮除了記憶體族群飆漲外，也同步推升封裝測試廠股價，如指標廠華東（8110）今（8）就衝出漲停，創歷史新高價...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話