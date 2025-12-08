外資／台股站上28300點！外資大買140億 這幾檔卻垂淚被倒貨

財經中心／余國棟報導

台股週一（8）日順勢走強，在外資回頭買超140.9億元、三大法人合計買超191億元推升下，大盤大漲322點，收在28303.78點，成交量達4238億元。盤面上權值股表現穩健，市場多頭氣氛明顯升溫。（示意圖／PIXABAY）

外資重新回補權值與金融股，顯示年底作帳行情啟動。法人指出，Fed若如市場預期於本週降息，將有助全球資金回流新興市場。美股受惠通膨數據降溫與降息預期升溫，四大指數全面收紅。台股週一（8）日順勢走強，在外資回頭買超140.9億元、三大法人合計買超191億元推升下，大盤大漲322點，收在28303.78點，成交量達4238億元。盤面上權值股表現穩健，市場多頭氣氛明顯升溫。

外資買超前五名分別為玉山金（2884）、台玻（1802）、三商壽（2867）、聯電（2303）、凱基金（2883）。其中玉山金獲買超4萬9441張，股價收32元，上漲1.35元、漲幅4.4%，反映市場對金控獲利成長與股息穩定題材的青睞。台玻買超3萬5748張，收38.2元、大漲1.75元、漲幅4.8%，受惠景氣回溫與需求回升。三商壽獲外資同步加碼3萬1860張，股價收7.57元、上漲0.3元、漲幅4.13%，壽險族群受惠降息預期與資產重估效益，買盤明顯回流。聯電外資買超2萬8028張，股價收49.3元、小漲0.4元，法人預期明年晶圓代工市況可望回穩。至於凱基金則買超1萬2585張，收16.2元、漲0.15元，金融股整體受惠殖利率題材延續。

相對地，外資賣超前五名為南亞（1303）、緯創（3231）、華航（2610）、宏碁（2353）、中信金（2891）。南亞遭賣超1萬4844張，股價收63.4元持平，主因漲多調節。緯創被賣超1萬600張、股價收149元，下跌2元、跌幅1.32%，AI伺服器題材降溫使短線資金轉出。華航遭賣超9812張、股價收18.7元、小跌0.05元，油價波動影響航空族群表現。宏碁賣超8958張，收26.7元、跌0.35元，反映市場對PC出貨復甦力道疑慮。中信金則被調節8294張，股價44.55元持平。

啟發投顧容逸燊分析師認為，記憶體指標均量增往上攻擊，南亞科處置中，指標華邦電外資再發報告調升，本波修正整理已完成，但大盤整理仍量縮，不到5000億容易使各族群輪動迅速，記憶體可等待拉回後量縮再布局，另外DDR4現貨價已超過DDR5近6成，若長線保護短線可選擇NAND或DDR5相關公司，如群聯(8299)或十銓(4967)。台股在成交量放大與多頭主線明確帶動下，有機會延續反彈格局再創新高，但短線漲多後仍須留意高檔震盪風險。

