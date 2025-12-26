外資／回頭掃貨83億卻狂砍金融 它最慘被砍逾13萬張！
財經中心／余國棟報導
雖然台股至今已累積不少的漲幅了，且融資餘額水位再度回到年初高檔位置區，但受惠於企業獲利強勁，以及輪動式復甦擴散至整體經濟，加上華爾街在聖誕節假期前夕，延續強勢表現，美股週三（24）日再傳佳音，四大指數齊步走高、再度改寫歷史新高，帶動台股在假期前資金回流，（26）日加權指數上漲184.04點，收在28556.02點，漲幅0.65%，成交值4318億元；外資單日買超83.7億元，三大法人合計買超98.8億元，盤面氣氛明顯回溫。
從外資動向來看，買超前五名個股依序為第一金、華新、三商壽、中信金與聯電，呈現「金融搭配傳產、電子權值」的混合布局。第一金（2892）獲外資買超約5.1萬張，股價收29.50元，上漲0.20元、漲幅0.68%，在公股行庫中表現相對穩健；華新（1605）則成為盤面亮點，外資買超約5萬張，股價大漲1.80元至33.45元，漲幅高達5.69%，帶動電纜與原物料族群同步走強。三商壽（2867）獲外資加碼近3萬張，收在8.04元，上漲1.01%，反映壽險族群在年底資金調整下仍具題材支撐；中信金（2891）買超約2.6萬張，不過股價收49.80元、小跌0.50元，顯示外資偏向中長線布局；聯電（2303）同樣列入買超名單，外資買超逾2.1萬張，股價收49.95元、上漲0.30元。
相對之下，外資賣超前五名清一色集中在金融與記憶體族群，包括台新新光金、力積電、玉山金、華南金與華邦電。台新新光金（2887）遭外資大砍約13.5萬張，股價收20.60元，下跌0.15元、跌幅0.72%，成為最大提款機；力積電（6770）被賣超逾7.3萬張，股價收40.05元，下跌0.35元、跌幅0.87%，顯示記憶體與成熟製程仍有調節壓力。玉山金（2884）賣超約4.6萬張，但股價逆勢上漲0.20元至34.15元，漲幅0.59%，顯示內資承接力道不弱；華南金（2880）賣超約3.1萬張，股價收32.35元、上漲1.09%，同樣呈現外資賣、股價不跌的現象；華邦電（2344）遭外資賣超近2.9萬張，股價收76.5元，下跌0.40元、跌幅0.52%，走勢相對偏弱。
倫元投顧陳學進分析師指出，與華爾街眾多機構一樣，大摩預估明年股市將再度迎來穩健上漲，標普500指數預估將再上漲13％；AI將帶動全球經濟及國內經濟持續展現高度成長的韌性，往年第四季到第一季歷史經驗迎接旺季，台股平均漲幅3.2％、3.3％，加上已進入降息循環，因此對於後市仍屬樂觀看待；再者，儘管融資水位從4/28日2081億元一路攀升至上周五來到3389億元為止，融資增幅達62.9%，仍小於加權指數漲幅65.2%，整體籌碼面穩定度仍在可接受的範圍內；況且，在多頭漲勢行進的過程中，最怕的不是「量縮」，而是爆量不漲，以今日預估成交量約僅4200億元左右的水準，整體量價結構都仍在多方的掌控之中。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
