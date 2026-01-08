外資、投信聯手掃美元！新台幣收31.57元 續創8個月新低

熱錢獲利了結出走，新台幣收31.57元、貶4.9分，創下8個月來新低。廖瑞祥攝



美股漲多回檔，台股今（1/8）日以小跌作收，新台幣匯率一早以貶值開出，台積電發放現金股利，外資和投信獲利了結，盤中大舉匯出，壽險業也有買盤進場，使得盤中摜破31.6元整數關卡，出口商賣壓出籠，高低價差逼近1角，不過，央行憂心貶值過快，調節力度加大，終場收31.57元、貶4.9分，創下八個月來新低，總成交值擴大至24.27億美元。

美股從高點回落，科技股漲勢消退，主要指數收黑，而美國12月「小非農」ADP就業人數增加4.1萬人，低於市場預期，但就業轉為正成長，顯示2025年底就業市場出現回暖跡象，市場對聯準會（Fed）後續政策態度轉趨觀望；美元指數小幅反彈至98.7附近，10年期公債殖利率來到4.142%。

廣告 廣告

匯銀人士表示，台股近期站穩3萬點，外資雙向操作偏匯出，新台幣匯率持續在31.5元附近震盪，因台積電發放現金股利，熱錢大舉匯出，投信、壽險業對美元需求大增，使得匯價直接貶破31.6元，不過，出口商趕在低點進場拋匯，盤中出現明顯拉鋸，尾盤央行進場調節，讓貶勢明顯收斂，收盤價31.57元，續創去年4月30日、八個多月新低。

匯銀人士指出，台股動能稍嫌不足，近期外資方向也不明確，加上美國最新就業數據出爐，在1月不會降息的情況下，市場持續關注後續可能的方向，使得美元獲得支撐，也讓整體亞幣走弱；另外，新台幣持續回測31.6元整數關卡，出口商拋售美元意願增加，匯價貶值速度不會太快，短期內在31.5至31.6元間震盪。

根據央行統計，美元指數小升0.09%、歐元小貶0.04%，亞幣漲跌互見，人民幣升0.12%、日圓小漲0.01%；而韓元貶幅最大、跌0.29%，星幣和新台幣分別貶0.17%、0.16%。

更多太報報導

台股漲多回吐！台積電明發放千億股利 新台幣31.5元面臨承壓

股匯脫鉤！新台幣匯價小升2.2分 31.5元驚險震盪 壽險新制上路恐墊高美元需求

匯率紅利助攻！12月外匯存底逆勢重返6000億 創歷史次高紀錄