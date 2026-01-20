外資／持股市值暴增1.9兆週買超565億 買它近16萬張有貓膩！

財經中心／余國棟報導

上週外資在集中市場買超565.63億元，買超台新新光金15.81萬張最多，另賣超友達20.23萬張最多。（示意圖／PIXABAY）

外資總持有股票市值為49兆3,937.29億元新台幣，占全體上市股票市值的48.27%，較1月9日的47兆4,811.27億元新台幣，增加1兆9,126.02億元。另統計自115年年初至1月16日止，外資總買進金額為2兆6,485.59億元，總賣出金額為2兆6,234.11億元，累計買超為251.48億元。

根據台灣證券交易所統計，上週（115/1/12~115/1/16）外資在集中市場總買進金額為11,841.97億元，總賣出金額為11,276.34億元，買超為565.63億元，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：台新新光金：買進247,081千股，賣出88,969千股，買超158,112千股。第二名：南亞：買進313,606千股，賣出189,639千股，買超123,967千股。第三名：聯電：買進369,670千股，賣出249,678千股，買超119,992千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進494,682千股，賣出696,958千股，賣超202,276千股。第二名：群創：買進92,209千股，賣出139,615千股，賣超47,406千股。第三名：緯創：買進31,769千股，賣出76,861千股，賣超45,092千股。

