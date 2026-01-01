外資一路賣！全年倒貨近6000億 台股卻一路暴漲5928點
財經中心／余國棟報導
根據臺灣證券交易所統計，去年底(2025年12月31日)集中交易市場發行量加權股價指數收盤為28,963.60點，與前年底的23,035.10點上漲5,928.50點，漲幅約為25.74%。去年全年最高收盤指數為12月31日的28,963.60點，最低收盤指數為4月9日的17,391.76點。
去年全年集中市場累計總成交金額為101兆796.32億元，較前年全年的99兆8,117.70億元，增加1兆2,678.62億元。去年底的上市股票總市值為94兆3,589.26億元，較前年底的73兆8,986.67億元，增加20兆4,602.59億元。去年全年外資及陸資總買入金額為35兆4,070.21億元，總賣出金額為36兆65.30億元，累計賣超為5,995.09億元。
