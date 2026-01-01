外資一路賣！全年倒貨近6000億 台股卻一路暴漲5928點

投資人瘋新股！2025年可說是新股抽籤最熱鬧的年份之一，今（31）日台股最後封關，結算所有今年來的新股IPO表現，若總計上初次上市櫃及增資新股抽籤的股票，仍有萊德光電大賺近4倍，8檔至今報酬率都超過100%以上，曾是興櫃股王的鴻勁抽中一張抱到現在，帳上仍大賺189萬元，創下台股史上之最。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4