外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張

上週外資在集中市場買超254.54億元，買超凱基金16.41萬張最多，另賣超台塑3.97萬張最多。

根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：凱基金：買進225,449千股，賣出61,362千股，買超164,087千股。第二名：聯電：買進176,711千股，賣出74,888千股，買超101,823千股。第三名：台新新光金：買進181,498千股，賣出88,439千股，買超93,059千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：台塑：買進12,739千股，賣出52,459千股，賣超39,720千股。第二名：緯創：買進47,549千股，賣出84,983千股，賣超37,434千股。第三名：宏碁：買進32,474千股，賣出66,748千股，賣超34,274千股。

