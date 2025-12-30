外資／一週賣台新新光金逾41萬張 卻狂買這3檔金控近45萬張！

財經中心／余國棟報導

外資連續站在賣方，昨日繼續大賣台股。（示意圖／PIXABAY）

根據台灣證券交易所統計，自114年年初至12月26日止，外資總買進金額為34兆9,689.08億元，總賣出金額為35兆5,818.81億元，累計賣超為6,129.73億元。外資總持有股票市值為43兆8,434.00億元新台幣，占全體上市股票市值的47.14%，較12月19日的42兆686.08億元新台幣，增加1兆7,747.92億元。另統計，上週（114/12/22~114/12/26）外資在集中市場總買進金額為5,482.66億元，總賣出金額為5,292.04億元，買超為190.62億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：第一金：買進288,192千股，賣出49,046千股，買超239,146千股。第二名：中信金：買進158,764千股，賣出44,883千股，買超113,881千股。第三名：國泰金：買進122,733千股，賣出31,377千股，買超91,356千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：台新新光金：買進219,351千股，賣出634,542千股，賣超415,191千股。第二名：玉山金：買進36,096千股，賣出313,621千股，賣超277,525千股。第三名：華南金：買進34,134千股，賣出140,086千股，賣超105,952千股。

