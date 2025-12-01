外資／金融電子雙殺！外資倒貨243億 這2只金融竟買超

財經中心／余國棟報導

目前，接近2萬8高檔已開始出現壓力，年底前外資準備放假，指數要再過歷史新高難度較大。外資在台股持續站在賣方，（1）日再度賣超243億元，三大法人合計賣超188億元。

美股上週五因「黑色星期五」提前收盤，費半指數受英特爾大漲10%激勵走揚，但資金面緊縮、年底作帳不力，令台股終場反彈無力收黑，目前，接近2萬8高檔已開始出現壓力，年底前外資準備放假，指數要再過歷史新高難度較大。外資在台股持續站在賣方，（1）日再度賣超243億元，三大法人合計賣超188億元，拖累台股重挫283.95點，收在27342.53點、跌幅1.03%，成交量4764億元。

觀察外資動向，賣超前五大個股為第一金（2892）、友達（2409）、力積電（6770）、華新（1605）與台玻（1802）。其中第一金遭外資調節2萬3133張，股價收在27.4元、跌0.2元；友達被賣出2萬061張，收11.35元、跌幅達2.16%，面板報價回檔及需求降溫使短線壓力明顯；力積電遭外資減碼1萬7550張，股價收34元小跌0.1元；華新被賣出1萬4145張，收29.4元小挫0.1元；台玻則被外資出脫1萬2762張，收35.25元，跌0.5元，跌幅1.4%，顯示傳產族群同樣遭波及。

反觀外資買超前五名則集中於台新新光金（2887）、聯電（2303）、欣興（3037）、大成鋼（2027）及玉山金（2884）。台新金買超3萬1396張，股價收18.35元上漲0.3元，漲幅1.66%，受惠於高股息題材與年底資金回補金控族群；聯電買超2萬1727張，股價收46.5元，上漲0.7元，漲幅1.53%，隨晶圓代工成熟製程信心回升；欣興獲外資大舉買進1萬5401張，收197元，勁揚10.5元、漲幅達5.63%，AI伺服器載板需求強勁，激勵股價強勢攻高；大成鋼買超1萬5261張，收38.4元，大漲1.3元、漲幅3.5%，受惠鋼價止跌反彈；玉山金則買超8032張，股價收30.55元，小漲0.2元。

啟發投顧容逸燊分析師認為，目前接近2萬8高檔已開始出現壓力，年底前外資準備放假，指數要再過歷史新高難度較大，外資高檔調節成為投信與集團作帳接棒，盤面重心轉為中小型股，高檔股容易遭受結帳，低檔股則有拉高作帳機會，月底資金開始轉進CPO及BBU族群，主分別注意族群股王光聖(6442)及AES(6781)表現。

法人分析指出，外資明顯調節金融及電子股，對台股形成短線壓力，尤其台積電下跌，市場觀望氣氛濃厚。不過內資持續低接AI、鋼鐵及高殖利率族群，資金壓力緩解，台股有望在27000點附近止穩。

