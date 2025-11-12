外資11月賣壓續增！持股市值跌破43兆 這檔竟逆勢買逾5萬張

財經中心／余國棟報導

上週外資在集中市場賣超1,141.22億元，賣超友達9.37萬張最多，另買超永豐金5.19萬張最多。

外資上週總持有股票市值為42兆7,158.00億元新台幣，占全體上市股票市值的47.82%，較10月31日的43兆9,342.78億元新台幣，減少1兆2,184.78億元。

根據台灣證券交易所統計，上週（114/11/3~114/11/7）外資在集中市場總買進金額為9,123.33億元，總賣出金額為10,264.55億元，賣超為1,141.22億元，另統計自114年年初至11月7日止，外資總買進金額為28兆6,621.24億元，總賣出金額為28兆9,406.09億元，累計賣超為2,784.85億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：永豐金：買進108,299張，賣出56,412張，買超51,887張。第二名：旺宏：買進316,197張，賣出269,686張，買超46,511張。第三名：彰銀：買進74,900張，賣出29,419張，買超45,481張。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進104,853千股，賣出198,569張，賣超93,716張。第二名：中鋼：買進35,408張，賣出95,630張，賣超60,222張。第三名：玉山金：買進126,103張，賣出180,134張，賣超54,031張。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

