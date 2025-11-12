外資11月賣壓續增！持股市值跌破43兆 這檔竟逆勢買逾5萬張
財經中心／余國棟報導
外資上週總持有股票市值為42兆7,158.00億元新台幣，占全體上市股票市值的47.82%，較10月31日的43兆9,342.78億元新台幣，減少1兆2,184.78億元。
根據台灣證券交易所統計，上週（114/11/3~114/11/7）外資在集中市場總買進金額為9,123.33億元，總賣出金額為10,264.55億元，賣超為1,141.22億元，另統計自114年年初至11月7日止，外資總買進金額為28兆6,621.24億元，總賣出金額為28兆9,406.09億元，累計賣超為2,784.85億元。
就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：永豐金：買進108,299張，賣出56,412張，買超51,887張。第二名：旺宏：買進316,197張，賣出269,686張，買超46,511張。第三名：彰銀：買進74,900張，賣出29,419張，買超45,481張。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進104,853千股，賣出198,569張，賣超93,716張。第二名：中鋼：買進35,408張，賣出95,630張，賣超60,222張。第三名：玉山金：買進126,103張，賣出180,134張，賣超54,031張。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際盤勢／輝達崩跌近3％拖垮費半！AI股重挫道瓊創高 日韓股分歧收盤
台股盤前／道瓊飆破新高！台指夜盤漲123點 台股開盤有望止跌
籌碼／外資上週大逃殺再砍1141億 它好慘被砍近10萬張！
抽中一張賺92萬！興櫃股王鴻勁27日轉上市 抽籤先備149.5萬
其他人也在看
籌碼／外資上週大逃殺再砍1141億 它好慘被砍近10萬張！
根據台灣證券交易所統計，上週（114/11/3~114/11/7）外資在集中市場總買進金額為9,123.33億元，總賣出金額為10,264.55億元，賣超為1,141.22億元，另統計自114年年初至11月7日止，外資總買進金額為28兆6,621.24億元，總賣出金額為28兆9,406.09億元，累計賣超為2,784.85億元。外資總持有股票市值為42兆7,158.00億元新台幣，占全體上市股票市值的47.82%，較10月31日的43兆9,342.78億元新台幣，減少1兆2,184.78億元。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
外資賣超173.67億元 賣超南亞科2.5萬張最多
（中央社記者張建中台北11日電）台股今天開高震盪下跌84.56點，收在27784.95點，成交值新台幣5663.16億元。外資賣超173.67億元，賣超南亞科最多，達2萬5051張。中央社 ・ 1 天前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
旺宏、南亞科全變提款機！代工大廠「它」Q3狂賺74億 遭三大法人重砍3.3萬張居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（12）日開高震盪，終場加權指數上漲162.14點，漲幅0.58%，收27,947.09點。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日合計...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
浙江｜常山苦橙產值 估逾70億人民幣
常山苦橙近日開始採收，據估算，2025年全產業鏈總產值將突破人民幣70億元。目前常山已有21家苦橙深加工企業，如艾佳果蔬、柚香谷等，已開發出包含飲料在內的八大類108款產品，深加工轉化率達65％。當地銷售動能強勁，有專業合作社與企業達成包銷合作，因需求暢旺，甚至需要動員周邊果農聯合供貨。中時財經即時 ・ 2 小時前
上海｜併購市場是投資中國未來的黃金通道
上交所副總經理王泊12日在上交所國際投資者大會上表示，併購市場是投資中國未來的黃金通道。上交所將繼續提升制度包容性、適應性，打造適配科技創新和外資需求的併購重組制度環境；提升監管包容度，充分尊重市場主體的首創精神，支持各類優質併購案例加快落地。中時財經即時 ・ 2 小時前
正崴發布重大訊息！集團3家公司11/13起停牌
證交所今（12）日晚間公告，正崴集團（2352）旗下三家公司包括正崴（2352）、永崴投控（3712）、森崴能源（6806）自13日起暫停交易，因為正崴精密工業股份有限公司有重大訊息待公布。中天新聞網 ・ 4 小時前
收盤／美股衝高帶旺台股漲162點！台積電領軍反攻 記憶體PCB還是強
週二（11）日美股表現分歧，道瓊指數創歷史收盤新高，激勵今（12）日台股信心回升。加權指數早盤開高走穩，盤中最高來到28,071點，終場收在27,947.09點，上漲162.14點，漲幅0.58%，成交量達5,605億元；代表中小型股的櫃買指數同步上漲0.83%，收報258.82點，成交量1,328億元，顯示資金回流電子與AI概念族群，市場氣氛明顯轉暖。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
全球型ETF第四季績效5強！漲幅5％起跳 經理人建議這樣佈局
MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅2.36%，不過，法人盤點市場上相關全球或美股ETF表現，仍有不少相關ETF報酬率大幅優於指數表現，甚至最高漲幅超過7%，其中，表現最佳的是指數型全球ETF，透過指數選股機制，勝過主動型全球ETF漲勢。品觀點 ・ 4 小時前
跟著股神賺！日股2.0大飆車 這「兩檔」巴爺爺摸頭概念股戲很多
「股神」巴菲特年底將卸任波克夏執行長，並以公開信強調「安靜退場」，但投資路線不退場。接棒的執行長阿貝爾（Greg Abel）將延續其長期價值投資框架，對日本商社維持「長抱＋逢勢加碼」節奏。受「高市行情」與日圓走弱雙利多帶動，資金持續湧向日本權值與出口概念，12日盤中中信日本商社（00955）、復華日本龍頭（00949）雙雙刷新掛牌新高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
9檔海內外股票ETF旺 Q4來單位數猛成長
【記者柯安聰台北報導】第4季以來，海內外股市表現佳，國內外主被動ETF買氣跟著旺，根據CMoney統計各家ETF受益權單位數成長情形，其中，共有9檔ETF單位數成長逾2成，包括新光臺灣半導體30(00...自立晚報 ・ 4 小時前
美政府關門危機有望落幕 歐股收紅
（中央社倫敦12日綜合外電報導）市場預計美國政府關門危機即將落幕，並對美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息抱持樂觀態度，歐洲主要股市今天收紅。中央社 ・ 3 小時前
虎山Q3營收成長 惟獲利衰退
【記者柯安聰台北報導】虎山(7736)114年前3季合併營收12.78億元創歷史新高，較去年同期大幅成長32%；雖然第3季為產業傳統淡季，虎山受惠於歐美市場出貨穩定以及持續導入新產品帶動營收成長；稅後...自立晚報 ・ 1 小時前
裕慶-KY 3Q 3.59元 前3季5.41元
【記者柯安聰台北報導】裕慶-KY（6957）公布2025年第3季財報，受惠商用展示架ODM訂單動能持續放大，加上新台幣兌美元匯率貶值挹注，稅後淨利1.94億元，季增419％、年增132％，每股稅後盈餘...自立晚報 ・ 1 小時前
世紀*Q3稅後1.09元 構築AI智慧大健康
【記者柯安聰台北報導】世紀民生*（5314）12日召開董事會，通過2025年第3季合併財務報告。第3季稅後淨利3.17億元，每股稅後盈餘為1.09元；累計2025年前3季合併營收18.54億元，稅後淨...自立晚報 ・ 1 小時前
重慶｜「十四五」期間經濟總量逾人民幣3兆元
「『十四五』時期重慶高品質發展報告」顯示，截至2024年底，全市地區生產毛額人民幣（下同）3.22兆元，較2020年增24.7％，成為中西部首個經濟總量超過3兆元的城市。報告稱，「十四五」時期，重慶勞動生產率提升預計每人18.9萬元，高於全國年均增長5.9％。中時財經即時 ・ 2 小時前
【公告】係因雷虎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2025年11月11日公司名稱：雷虎(8033)主 旨：係因雷虎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：卓宜儒說 明：1.事實發生日:114/11/112.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:最近一月科目 114年09月 與去年同期增減(%)(自結數)營業收入(百萬元) 92 -12%稅前淨利(百萬元) (5) -118%本期淨利(百萬元) (4) -116%(歸屬母公司業主權益)每股盈餘(元) (0.02) -111%最近一季科目 114第三季 與去年同期增減(%)(查核數)營業收入(百萬元) 325 15%稅前淨利(百萬元) 1 103%本期淨利(百萬元) 6 119%(歸屬母公司業主權益)每股盈餘(元) 0.03 114%最近四季累計科目 113年第四季至114年第三季 與去年同期增減(%)(查核數)營業收入(百萬元) 1405 21%稅前淨利(百萬元) 148 111%本期淨利(百萬元) 142 274%(歸屬母公司業主權益)每股盈餘(元) 0.94 248%4.有無「臺灣證券中央社財經 ・ 1 天前
廣西｜辦林木業大會 聚焦智慧升級
「2025世界林木業大會」及「廣西國際林產品展」將於21日至23日在南寧舉行，聚焦「數位智慧賦能林木業」。大會預計吸引超過30國的官員、國際組織代表、大陸相關部會、40多所大學專家及200多家企業參與，建立產學研用合作平台。期間將舉辦林產品國際貿易等多場論壇，探討生態產品價值實現等議題。中時財經即時 ・ 2 小時前
英國│PayPal暌違近2年重返英國市場
數位支付平台PayPal 12日宣布重返英國，距離該公司因應英國脫歐調整業務退出市場已過近兩年時間。此次重新推出的服務將讓英國用戶於線上與實體商店使用PayPal進行支付。英國用戶將可申辦通用全球且免交易手續費的簽帳卡與信用卡，並可參與PayPal+會員獎勵計畫。中時財經即時 ・ 2 小時前
美國│谷歌與Turkcell簽署雲端技術合作協議
土耳其電信營運商Turkcell表示，他們已與谷歌簽署一項關於雲端技術策略合作的協議。作為協議的一部分，該公司將擴大旗下資料中心基建設施，並計劃在2032年底前投資10億美元。中時財經即時 ・ 2 小時前