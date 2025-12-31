外資2025狂賣台股近6千億！前10大棄養股、認養股 看表秒懂

外資2025年大幅賣超台股，累計金額高達5995億元，再度把台股當成提款機。不過，在本土資金與政府基金的力挺下，台股今年依舊交出25.7％漲幅，名列亞股第五強。

個股來看，台積電今年被外資大舉賣超1318億元，是外資年度賣超金額第一大個股，對照外資去年買超台積電610億元，是買超台股第一大標的，今年操作動向完全兩極，連本帶利一起回收。

另外，台達電、富邦金、華碩、國泰金等等，也是外資今年賣超的重點標的。

至於今年獲外資青睞的個股，首推鴻海，大舉買超583億元，不但把去年賣超461億元的部位全數回補，甚至還加碼百餘億。另外，日月光投控、聯電等等也獲得外資加持。

一起來看看外資2024年認養哪些股票？又棄養哪些股票？

