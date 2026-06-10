外資3天狂砍2791億！ 台股重挫1479點「史上第6大」 網驚：是誰在接刀

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台股今（10）日遭遇沉重賣壓，早盤雖一度力守平盤附近，但隨後賣壓湧現，引爆恐慌性拋售，加權指數終場大跌1478點，收在43225點，跌幅3.31%，成交值放大至1.32兆元，寫下台股史上第六大單日跌點紀錄。

外資三天瘋砍2791億

觀察三大法人動向，今日合計賣超1173.64億元，其中外資再度大舉提款935.73億元，連續第3個交易日賣超逾900億元，累計3天已賣超2791.57億元，成為壓垮盤面的主要力量。以歷史紀錄來看，外資今天的賣超金額位居台股史上第八大，而外資在6月8日已大賣938.51億，6月9日也賣超917.33億，等於短短3個交易日包辦歷史前十大外資賣超中的3席。除了外資大砍持股，自營商也同步站在賣方。自營商自行買賣部分賣超78.73億元，避險操作則賣超326.78億元，合計賣超超過405億元。反觀投信則逆勢加碼167.6億元，成為三大法人中唯一買超的單位。

外資天天提款 股民議論紛紛

PTT股板網友則對外資「天天提款」議論紛紛，有網友統計「外資三天賣2800億了」，引發大量討論。面對連續重挫行情，不少投資人哀號「救命啊」、「蒸的丸子」、「這次真的完蛋了」。也有網友質疑，外資連日大賣的同時，究竟是誰在市場承接籌碼，「到底誰在買了又賣、賣了又買？」、「昨天漲1200點、今天跌1400點，昨天到底誰在買？」、「誰在接刀？」成為討論焦點。

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另一派投資人則將目光放在近來被稱為「第四法人」的ETF投資大軍身上，認為大量定期定額與ETF買盤持續進場，多少抵銷了外資賣壓。有網友表示「散戶大軍ETF買起來」、「大媽狂買ETF加油」、「投信大哥不離不棄」，甚至有人喊話「有種明天繼續賣，我繼續抄底」。

不過也有較為悲觀的聲音認為，若外資持續以每天900億元以上的規模賣超，即使有投信與散戶資金進場承接，市場仍將面臨不小壓力。有網友直言「沒有人撐得住一天賣900億，有的話就連賣三天」、「法人跑光光，換散戶要跑了」。

隨著外資連續3個交易日重砍超過2790億元，加上台股今日寫下史上第六大跌點紀錄，市場關注焦點已從「誰在買」逐漸轉向「外資何時停止賣超」。後續若外資賣壓未見緩和，加上融資餘額仍處高檔，台股短線恐仍將面臨劇烈震盪考驗。

（封面示意圖／AI生成）

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