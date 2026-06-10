外資5天提款逾4300億元 新台幣連5黑、31.7元防線告急

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新台幣連5黑、31.7元防線告急。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股昨日短暫反彈後，今(10)日再度重挫逾千點，成為外資「提款機」。外資單日賣超台股934.74億元，高居史上第8大賣超紀錄，熱錢持續撤離，不僅拖累股市表現，也使新台幣兌美元匯率承受貶值壓力，盤中最低下探31.698元，逼近31.7元整數關卡。所幸在中央銀行積極調節下，終場收在31.668元、貶值5分，成交量仍高達36.99億美元。

台股今日終場大跌1478.9點，收在43225.54點，三大法人合計賣超1173.64億元。其中，外資已連續5個交易日站在賣方，今日賣超34.74億元，史上第8大；累計近5個交易日，外資賣超金額已突破4300億元大關。

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隨著外資大舉賣股並匯出資金，新台幣匯價一路走低。央行除於盤中提供美元流動性、與出口商聯手拋匯外，尾盤也進場調節，使台幣走勢不致失控。不過，面對外資熱錢持續撤退，匯銀人士指出，31.7元關卡恐怕終究難守，只是央行適時調節，可望讓台幣貶勢相對和緩，不至於出現過度波動。

匯銀人士分析，這波外資撤離主要受到三大因素影響。首先，中東地緣政治局勢反覆動盪，避險情緒升溫，資金回流美元資產；其次，美國上週公布的就業數據展現強勁韌性，市場擔憂通膨壓力再起，進而推升聯準會升息預期；第三，AI等科技股前波漲幅已相當可觀，外資趁勢在亞洲市場高檔獲利了結、調節持股。

事實上，不僅新台幣面臨外資撤離壓力，韓元先前也一度貶至金融海嘯以來低點，日圓兌美元匯率更長時間在160附近徘徊，顯示亞洲主要貨幣近期普遍受到美元強勢影響。

至於這波修正是否意味股市多頭行情告終，目前市場看法仍相當分歧。短線焦點將落在今晚美國公布的通膨數據。若通膨表現高於預期，恐推升美債殖利率進一步攀高，美股持續修正，外資匯出壓力也可能同步升溫，屆時新台幣31.7元關卡將再度面臨嚴峻考驗；反之，若數據符合市場預期，則有機會出現「利空出盡」行情，減緩熱錢流出速度。

針對近期市場資金波動，央行總裁楊金龍今日在立法院財委會答詢時表示，股市本來就不可能只漲不跌，此次修正屬於健康調整，市場不必過度恐慌。他也指出，外資長期以來對台股深具興趣，主要原因在於台股股利殖利率相對優渥，因此資金進出本就是正常市場現象。

楊金龍並表示，國內出口商手中持有大量美元部位，當匯價來到理想價位時，自然會進場拋匯，這也是近期匯市能夠獲得支撐的重要力量之一。

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