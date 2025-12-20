外賣騎手打轉、網約車「穿越」…GNSS衛星受干擾 南京導航全崩

南京市民近日經歷「導航集體失靈」的一日「驚魂」，全市衛星信號「罷工」，大批網友吐槽「導航崩潰了，一會飄去玄武湖裡，一會兒瞬移到57公里外的句容」，外賣騎手對著空白導航原地打轉，共享單車、網約車「穿越」到了鄰市1.8萬公里之外。南京衛星協會昨稱原因是「衛星信號受到精準的臨時干擾壓制」；引來大批網友細思極恐質疑「陰謀論」，猜測是否在南京大屠殺紀念活動後，遭遇了日本的「電子戰」報復或敵國蓄意干擾。

瀟湘晨報報導，17日傍晚，多名南京網友發帖稱，多個常用的導航軟件出現定位不準，「導航崩潰了，一會顯示在秦淮，一會顯示在鼓樓」，「人在河西，導航給我送去湯山了，明明快到了，結果突然轉成40km」，「人在江心洲家裡，已經跑玄武湖裡面去了」，高德、百度、蘋果地圖集體「罷工」，外賣騎手原地打轉，共享單車用戶「穿越」到了鄰市被鎖住，網約車司機接單本市業務路程顯示1.8萬公里，抱怨導航集體「發瘋」。

多家媒體及網友詢問相關單位，獲得的答案大都是「不清楚」、「已上報」，讓離不開導航等系統的市民和從業者焦急萬分，而這場南京導航集體失靈直到17日22:00時才基本恢復正常。

等了一天，南京衛星應用行業協會昨發布技術性探討分析指出，本次導航失靈的核心原因是GNSS衛星信號（含北斗、GPS）受到臨時且精準的干擾壓制，導致定位信號無法被接收機識別，即便搭載離線地圖，也因缺乏位置數據源出現定位飄移、無數據反饋等問題，無法實現有效導航。

說明並稱讚此次軍用北斗系統未受影響，印證了北斗民用信號（B1C頻段）與GPS民用信號（L1C頻段）實現兼容互操作，既突破頻譜資源封鎖，更形成「干擾北斗即干擾GPS」的戰略制衡。

不過對於這項分析，大批網友和南京市民紛紛留言「說了等於沒說」、「讀了三遍新聞也沒找到信號被干擾的原因」。據快科技報導，有行業人士推測是「頂級安保需求引發衛星干擾」，17日傍晚正值南京「兩岸企業家峰會年會」活動收尾、重要人員離場時刻，為防範無人機闖入等安全風險，現場通常會啟動衛星干擾措施。

不少網友則質疑「陰謀論」：「感覺近段時間，一個南京一個香港，事兒挺多的」，「這麼說還真有可能是日本搞的，正好是南京」，「電子戰？」，「是否敵人測試進行電子干擾導航衛星」，「軍用級GPS欺騙技術的內部測試？」，「戰前壓力測試？」，「基本上有大信號把大家的導航接受設備通道給堵死了，大信號的源頭應該找出來」。

