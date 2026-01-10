外購無人機打臉國產化政策？海巡署回應了

▲海洋委員會主任委員管碧玲(左4)參與台北國際航太及國防工業展，宣布投入68億元籌建海巡無人載具。(圖／海洋委員會提供)

[NOWnews今日新聞] 正當政府持續全力推動無人機國產化，並打造無人機國家隊。不過，媒體報導，海巡署「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」案，無人機產地是拉脫維亞（Latvia），並未有得標廠商對外聲稱與美國無人機廠商合作蹤影，質疑是否有要求參與競標廠商要有技轉到台灣生產規範，而非僅授權在台組裝生產。對此，海巡署今（10）日表示，媒體報導有關無人機採購案議題，此案皆採公開招標、以最有利標決標辦理，符合政府扶植國產化政策，兼顧海巡任務需求，目前進度正常會依法、依約辦理。

海洋委員會海巡署以新聞資料表示，有關「114年岸海監偵遙控無人機採購案」是依政府採購法規定，在去年11月6日辦理招標公告、12月2日公開招標，符合資格審查廠商，透過概念性驗測，驗證未來交付無人機圖傳、導控、時速等履約能力，以供後續評選參據。

海巡署表示，此案去年12月19日召開評選委員會議，評比結果採序位法，由台灣彩光科技公司排序第一，同年12月30日辦理決標公告。

海巡署表示，此案符合政府扶植國產化政策，兼顧海巡任務需求，正依契約規定，管制廠商履約事宜，目前進度正常，一切均依法、依約辦理。

