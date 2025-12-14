外送中辣炒飯嫌辣！評「食物中毒」要求退款

嘉義有民眾點了外送＂中辣＂炒飯與燴飯，事後卻向平台檢舉＂食安問題＂，讓店家質疑吃不了辣卻點中辣，惡意退款。

嘉義市一間快炒店近日陷入外送爭議，顧客點了4樣餐點中有3樣為中辣，卻在食用後以「食物中毒」為由要求退款，引發業者不滿。這位業者在網路控訴，表示菜單上已明確標註辣椒會辣，甚至自豪為「全嘉義第一辣」，卻仍遭遇顧客惡意退款行為。

原來有一位顧客透過外送平台點了4樣餐點，總價564元。根據業者出示的訂單，除了五味魷魚是小辣外，其餘3樣都是中辣餐點。然而，顧客食用後卻向平台投訴「食物安全問題」，要求退回3樣中辣餐點共452元的費用。對此，業者感到極度不滿。他表示，若顧客真的因食物中毒，店家有保險可以理賠，但顧客必須去醫院檢驗證明。

廣告 廣告

嘉義自稱「第一辣」快炒店遭惡客退款 顧客辣到受不了竟稱食物中毒。（圖／TVBS）

業者認為顧客只是因為無法承受辣度，卻以食物中毒為由要求退款，這種行為是在汙衊店家，「食物中毒是很嚴重的東西」。位於嘉義市東區的這家快炒店，在菜單上已明確標註辣椒的辣度，甚至自稱「全嘉義第一辣」。從外送平台的評論中可見，有顧客曾評價「大辣跟林志玲一樣火辣」，可見店家辣度確實不容小覷。

據了解，這家快炒店使用的辣椒比市面上更辣，每公斤成本高達600元，業者對自家產品的辣度相當自豪。然而，這次的爭議事件卻讓業者險些要免費送餐給顧客，讓他感到十分無奈。雖然業者最終向外送平台爭取回款項，但此事件突顯了外送平台消費糾紛的問題，也引發其他消費者對於點餐責任的討論。

更多 TVBS 報導

2貓病死要求貓舍退款！ 控遭「甩棍威脅」 業者：只是防身

訂位平台「AutoReserve」爆詐騙！訂米其林餐廳已扣款卻沒位

高評分台中港式餐廳遭控食物中毒 2歲童染沙門氏菌「高燒3天」住院

沒取餐被退回 男揍外送員反遭路人噴辣椒水

