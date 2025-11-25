外送保底時薪245元，點餐會變貴嗎？工會回顧平台「漂亮話」：敢漲價就穿幫

勞動部近日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，外送專法明定，每筆訂單的外送服務期間，折算時薪不得低於最低工資1.25倍，依明年最低工資時薪新台幣196元來計算，外送時薪不得低於245元，但台灣數位平台經濟協會（DEAT）示警，若未經周延評估就立法，很可能導致外送市場流失1.45億筆訂單、超過新台幣460億元產值，甚至讓5萬名外送員丟工作。對此，全國外送產業工會24日在臉書質疑，過去外送平台聲稱「外送員平均時薪可達270至312元」，為何245元能變成損失460億、消費者恐被漲價的藉口？

立法院排案審查外送專法在即，勞動部為保障外送平台業者與外送員、消費者、合作商家4方權利義務，草案針對外送員報酬明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬。勞動部長洪申翰24日在專訪中指出，目前外送平台提供外送員的報酬，時薪在新台幣270元到290元，外送專法草案中，訂的時薪底限是不得低於最低工資時薪的1.25倍，明年最低工資時薪196元，1.25倍就是245元，比目前外送平台給的時薪還低，因此消費者不必擔心外送會變相漲價。

外送員保障時薪245元 工會：採雙軌制進行

全國外送產業工會則在臉書說明，考量外送需自付成本，工會提出希望倍率比照國際為1.5倍，勞動部目前採用1.25倍，因此明年基本時薪為196 X 1.25=245元；此外，外送專法草案採取「雙軌制」進行，第一軌是保障每單單價，​明訂每單報酬綁定交通部基本運價；二是為避免平台惡意控單，所以增設不得低於時薪保障，同時也要防止有心司機刻意掛上線不取單、不跑單坐領保障時薪。​對於DEAT的示警，全國外送產業工會並在新一篇貼文中指出，過去平台信誓旦旦地向社會宣稱「外送員並不低薪」，既然平台早就「給得起」270元以上，那245元怎麼會突然變成壓垮營運的巨大成本？怎麼又會變成「恐損失460億、消費者恐漲價」得藉口呢？

​工會直指，若平台不打算偷偷對消費者漲價，那又是哪一門子的理由會導致外送員「大規模失業」？過往平台在對外送員狂砍薪的情況下，卻對消費者「調整」所謂的外送費、平台費、服務費，這也直接證明消費者費用與外送員報酬是脫鉤的，難道平台真正擔心的不是成本，而是長期以來的話術終於要穿幫？抑或是賺不夠多等同沒賺錢？工會也說，未來平台若把費用轉嫁給消費者，那麼真相就只有一個，也就是平台過去所說的那些漂亮話，全都是在騙外送員、騙消費者、騙店家，更是在騙整個社會大眾以及政府機關。

