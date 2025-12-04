外送保底每單45元闖關 2大工會示警：專法恐成「加價令」
勞動部推動《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，第五條今（4日）在立法院社福及衛環委員會完成初審。最新版本把外送員報酬地板訂為「外送期間時薪不得低於基本工資1.25倍」，並增列「每筆訂單基本報酬不得低於45元」，由中央主管機關隨最低工資調整。條文一出，不少民眾在社群上驚呼：「以後外送費每單至少45元？」擔心外送全面漲價，最後還是由消費者和店家買單。
漲運費會影響消費意願？
外界對「45元保底」最在意的，是會不會推高外送價格。根據公平會委託研究，若兩大外送平台同時調高運費5％，只有約53.4％受訪者表示會續用平台，竟有34.1％直說「不再使用外送服務」。
數位平台產業協會（DEAT）理事郭昕宜受訪時指出，這代表外送市場「對價格非常敏感」，只要運費往上動，消費者就可能改回自取或改買別家。「外界以為只是勞工加薪、平台少賺一點，但依我們依照公平會資料做的粗估，只要需求掉三成，一年少掉的訂單就可能超過一億筆，產值蒸發是以數百億元在計算。」他強調，目前業界還在精算不同地區、不同時段的實際影響，「一定會盡量用影響最小的方式調整，但衝擊絕對不會像想像中那麼輕。」
雙軌機制外送員吃不到？
在勞動部公布新版本後，全國外送產業工會也在社群發文批評，認為「1.25倍時薪＋每單45元」的雙軌設計，是在既有低報酬結構上「補一點點」，沒有真正處理外送員長期被壓低單價的問題。他們質疑，以目前平台實務來看，外送員被大量「疊單」的情況普遍存在，一趟送三、四單，只拿到一筆45元保底，很可能還是無法反映真實成本與風險，擔心最後只是給了平台更大調整空間。
工會原先主張，應該把每單樓地板拉高到「至少等同基本工資三分之一」（約65元），才有足夠嚇阻平台持續降價。但他們也坦言，若同時綁高倍時薪與高單價，確實可能墊高營運成本，「這正是立法院該好好算清楚的地方。」
送遠送近報酬都一樣？
台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉受訪時表示，職業工會支持的是「里程加時間」的計價方式：「外送跟計程車一樣，是靠里程、靠時間在賺錢的工作，送越遠、花越多時間，報酬就應該越高，這才符合常識。」
他指出，雖然以1.25倍為出發點的立意不差，但只把「時間」當成主要報酬基礎，後面衍生的爭議會很多。對第一線外送員來說，更在意的是：一趟單的報酬，有沒有跟實際里程與風險對得上？
1.25倍時薪怎麼來的？
面對各界質疑，勞動部長洪申翰在委員會上說明，1.25倍並非隨意喊價，而是把最低工資加上油資、機車折舊與維修等成本，參考交通主管機關的運輸成本公式後，推算出的「最低地板」。他也坦言，目前政府手上沒有平台完整財報，勞動部關心的重點是「有沒有說得過去的最低標」，不是替業者或勞工決定平均薪資應該多少。
洪申翰也在前日審查時提醒，連政院原先預告的最低報酬數字，都還在依實際成本反覆精算，「不會說我們一次就算到最完美」，呼籲委員對關鍵數字留一點討論空間，避免專法變成只看政治口號、不看產業現實的立法。
「誰比較挺勞工」大家都不滿意？
值得注意的是，這次修法不再只是「業者怕漲價、工會要加碼」的單向拉扯。產業端憂心，一旦成本被迫大幅墊高，平台只能透過調高外送費、提高抽成或縮減服務區域來消化；工會則擔心，若只追求短期數字好看，反而可能換來訂單萎縮、平台撤出與服務範圍收縮，「外送員、消費者、店家和平台最後一起受傷」。
目前第五條雖已在委員會完成初審，但討論過程中也有多位委員指出尚未評估平台營運成本，專法接下來仍須經過黨團協商與院會二讀，仍有調整空間。產業協會與兩個工會不約而同對立法院喊話：在外送費用、店家抽成與訂單量可能連動變化的情況下，「不能只盯著1.25倍、45元或65元這幾個數字」，而是要回到外送員、店家、平台與消費者四方的承受度，弄清楚制度一旦上路，市場會怎麼反應。
「這部法本來是要補上保障缺口。」一位工會幹部說，「但如果審查過程只變成『誰喊得比較挺勞工』的比賽，而沒有把產業現實和國際經驗算清楚，外送專法最後很可能從平衡之法，變成讓所有人都不滿意的失衡之法。」
