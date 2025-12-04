外送保底45元 工會批保障平台

立法院4日初審通過「外送員專法」，召委廖偉翔（右三）攜朝野立委、外送工會發言人蘇柏豪（前左二）手舉標語合影。（郭吉銓攝）

立法院審查「外送員專法」，其中最關鍵為薪資保障條文，勞動部4日再提「外送保底」機制，提及外送時間不得低於最低工資1.25倍，且每筆訂單也不得低於45元，每年還要再依最低工資時薪調幅公告調整，最後初審依勞動部建議方案通過。全國外送產業工會批評，條文與平台現行計算方式如出一轍，取消公式及里程等計算，導致報酬結構不完整，恐讓專法淪為「平台利益保護法」。

勞動部4日再提出新版的薪資保障條款明定「外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算，法定每小時最低工資之1.25倍的45元保障金額」、「基本報酬保障金額，還要再依最低工資時薪調幅調整」。

勞動部長洪申翰表示，原本是要不低於交通部訂定運價，但交通部訂定的運價上限數額較高，擔心若以此收費會對消費者衝擊較大，最低工資1.25倍較能保障偏鄉長單的外送員，而都市外送員多為8分鐘以下短單，綜合各種因素提出保底價格為45元，未來還會隨著最低工資連動提高。

但仍有多名委員關心通過報酬保障後會不會影響外送價格，勞動部勞動關係司長王厚偉表示，不希望因此造成消費者過度負擔，但勞動政策難以干預企業是否會多收費，若大型業者涉及聯合漲價，公平會將介入處理。

朝野各黨則對法案基本架構有共識，僅剩下法案名稱及立法宗旨仍待朝野協商，召委廖偉翔表示，一定會讓「外送員專法」於本會期完成三讀，並強調科技的方便，並不是讓演算法來剝削勞工。

全國外送產業工會批評，通過條文與外送工會多年主張「每單應保障基本時薪1/3，並加成里程」模式嚴重背離，更與平台現行計算方式如出一轍，取消公式及里程等計算，導致報酬結構不完整，恐讓專法淪為「平台利益保護法」，而非外送員權益保障法。