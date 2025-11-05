即時中心／温芸萱報導

新竹縣一名賴姓男子昨（4）日中午訂餐吃菜脯蛋，吃到一半舌頭突然被割傷，仔細一看，竟發現餐盒裡有約2公分玻璃。男子立即就醫，胃鏡手術取出0.5至0.6公分碎片，目前仍留院觀察。他指出，店家僅送飲料慰問，又稱菜是來自市場，疑似推託責任。對此，店家則強調，第一時間就建議就醫並到院慰問，餐點製作流程正常且有投保，玻璃來源尚待釐清，但對顧客受傷事件非常重視，不會逃避責任。

賴男表示，他吃到玻璃後立刻打電話給店家，店家建議先就醫，醫療費用「之後再談」。他隨即前往急診做斷層掃描，影像顯示胃裡真的有玻璃碎片，約0.5到0.6公分大小，醫師立即安排胃鏡手術。過程中，他不斷作嘔，玻璃一度在鏡頭現蹤，但又消失無蹤，醫師只好將胃裡所有內容物夾出，目前仍在院觀察。

廣告 廣告

快新聞／外送午餐暗藏2公分玻璃！男子舌頭被割 胃鏡手術取出0.5公分碎片

菜脯蛋餐盒內有一塊約2公分大小的玻璃。（圖／民眾提供）

事發後，賴姓男子表示，店家僅送過飲料慰問，沒有再主動聯絡。第二次打電話，對方僅表示菜來自菜市場，疑似推託責任。他坦言，平常午餐都訂這家小吃，沒想到竟「吃出玻璃」，直呼心驚膽跳。

對此，店家受訪強調，第一時間就建議顧客就醫，並趕到急診慰問，但當時男子正在急診中無法接聽電話。店家表示，餐廳產品都有投保，絕不會推卸責任，玻璃來源尚未明確，但已全面檢視製作流程，廚房監視器及食材清洗過程均無異狀，餐點也沒有透過外送員送出，皆由店家親自送達。

店家重申，雖然目前還無法確定玻璃來源，但對顧客受傷事件非常重視，「不會逃避該付的責任」。

原文出處：快新聞／外送午餐暗藏2公分玻璃！男子舌頭被割 胃鏡手術取出0.5公分碎片

更多民視新聞報導

開低震盪！台股收盤下跌399.5點 成交量前5名個股曝光

隊徽好「象」！ 郭國文指中國職棒「上海兄弟」恐有「棒球統戰」疑慮

新壽解約金將拍板 李四川：應該在45億以下

