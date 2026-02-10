外送員久候等不到單.店員嗆不等就轉單 雙方爆口角

南部中心／鄭榮文、陳姵妡 嘉義報導

2月9號在嘉義一家飲料店外，一名外送員等出餐一陣子，卻等不到自己的單，店員嗆說不等可以轉單，讓外送員理智線斷裂，氣得搥牆好幾下，怒嗆要跟店員拚到底，還驚動警方到場，爭吵過程全被路過民眾，給拍了下來。

外送員衝到櫃檯前，口氣相當不滿，原來他等了好久，還是沒等到自己的外送單。（圖／threads【yen91.t】）

店員vs.外送員：「都等老半天了，還說等一下等一下等一下，是要等多久。」外送員衝到櫃檯前，口氣相當不滿，原來他等了好久，還是沒等到自己的外送單。店員vs.外送員：「你不要等，就轉單啦，吵死！沒看到我後面這麼多單哦，我跟你問說我第幾張，就跟你講要等要等。」店員也沒好氣，嗆外送員不等就轉單，外送員理智線斷裂，衝上前爆吵，還氣到搥牆。店員vs.外送員：「你就來嗆我們啊，我就問你第幾張而已好不好，我要報警，報警啊，別走啊，我不會走，我要跟你拚到底。」兩人誰也不讓誰，原本製單中，差點變成決鬥中，狀況發生在嘉義市一家飲料店，店員跟外送員，為了出餐快慢起口角，最後還驚動警方到場。

飲料店店員也透露，因為店內每杯茶都是茶包現泡，本身出餐時間就比較久。

飲料店其他店員：「我還沒有了解到他這個情況，是現泡對所以要等的時間，會比其他飲料店長一點。」其他外送員：「哦吃飯時間比較有人會這樣，有的人不等還會回頭罵，為什麼讓我等這麼久，兩個人買，我一定是第一個客人送完才有送第二個客人，可是2等太久就會生氣。」其他外送員透露，只要一單卡住，後頭很多外送單都會卡，才有部分外送員耐不住性子等，而飲料店店員也透露，因為店內每杯茶都是茶包現泡，本身出餐時間就比較久。嘉市警第二分局北門派出所長林建文：「陳姓店員表示係，蕭姓外送員因不耐久候，情緒激動大聲咆哮，業者表示沒有造成損失，不願提告。」雖然事後店家並沒有提告，但雙方在櫃檯互嗆的激烈過程，已被路過嚇壞的民眾全拍下。

