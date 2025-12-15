外送員休克昏迷命危 北市消防急救後恢復心跳

（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北捷運市政府站附近今天下午有名男外送員昏迷倒地且無呼吸心跳，台北市消防局獲報後，緊急派員到場急救，男病患到院前恢復心跳。

有網友下午在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發圖文表示，剛剛有名外送員休克昏迷倒在地上，已經被救護車載走，但他的機車還停在路邊，請大家幫忙通報美食平台客服協助。

消防局是在下午1時6分獲報，指忠孝東路五段71巷、近捷運市政府站有名年約40歲男子路倒，疑因內科疾病而無呼吸心跳，緊急派員到場急救，在送醫途中、到醫院前，男病患已恢復心跳。（編輯：張銘坤）1141215