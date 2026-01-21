外送員侵占「近千元滷味」！ 擺拍後全吞下肚 下場賠慘了





千萬別因小失大！桃園一名彭姓外送員於2025年大年初三接單，從西門町取回滷味後，送達桃園八德區，外送費用456元，他竟在客戶社區樓下擺拍後，將滷味全吞下肚。客戶憤而以「假送達、真侵占」提告。桃園地院審理後，依業務侵占罪將彭男判刑6個月，可易科罰金18萬元，並被判令賠還滷味款項。

判決指出，彭男於2025年大年初三接下長距離外送訂單，需從台北西門町取回滷味，送往桃園八德區，單趟外送費高達456元，加上餐點金額近千元，堪稱高價外送。不料彭男取餐後，竟僅在社區樓下拍照回傳，佯裝完成配送，隨後將整包滷味帶回家食用，導致委託人苦等未果，憤而報警。

法院審理認定，彭男當晚自西門町萬國滷味取餐後，騎乘近兩小時返回桃園，於晚間10時26分抵達社區，僅「擺拍」門口即離去。委託人遍尋不著餐點，調閱監視器才發現外送員未曾交付餐點，警方循線查獲後，彭男坦承犯行。

法官指出，彭男係執行外送業務之人，利用職務機會持有他人財物並據為己有，行為構成「業務侵占罪」，較一般侵占罪更為嚴重，依法變更法條加重論處。考量其侵害顧客財產權益，事後未與被害人和解、亦未賠償損失，最終判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並命其返還餐點費用。

