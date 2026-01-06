外送員保障法三讀！工會感謝洪申翰：願意站在勞工立場協調、設計制度

記者楊士誼／台北報導

外送專法三讀，工會也呼籲外送平台正視專法精神，主動與工會展開制度落實層面的實質對話。（圖／資料照）

立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，明定每單報酬、申訴機制、主管機關與天災需停止營業等規定。台中市外送平台服務產業工會表示，特別感謝勞動部長洪申翰願意站在勞工立場協調各部會與設計制度，並感謝藍綠立委羅廷瑋、何欣純、楊瓊櫻、蔡其昌、黃健豪的協助。工會也呼籲外送平台正視專法精神，主動與工會展開制度落實層面的實質對話。

工會指出，特別感謝勞動部長洪申翰，在立法過程中願意站在勞工立場，承擔跨部會協調與制度設計的責任，讓第一線外送員長期面對的報酬不透明、契約不對等與風險無保障等問題，得以實質納入政策與法律規範。同時，工會也感謝衛環委員會召委廖偉翔力主排案審查，以及立法委員羅廷瑋、何欣純、楊瓊櫻、蔡其昌、黃健豪等人在審議、協商與整合過程中的關鍵協助，促成專法在本會期順利完成三讀；並感謝長期關注外送員權益的市議員周永鴻、陳清龍、黃守達、江肇國、吳佩芸等人，持續在地方層級替外送員發聲。

工會理事長李建明表示，外送平台在台發展十餘年，長期仰賴數位演算法與契約優勢運作，外送員卻承擔高度風險與不確定性。此次專法明確建立最低報酬、契約公平、申訴救濟與職安保險等制度，為外送員權益畫出清楚的「保障底線」，讓外送工作不再完全暴露於平台片面調整之下。未來也會繼續倡議，確保外送產業四個節點與六條權利義務關係線均能逐步入法。

工會發言人蘇柏豪也表示，專法的意義不在於「一次到位」，而在於建立可持續修正與檢驗的制度起點。隨著專法完成立法，工會角色也將正式轉型，從過去積極推動立法的倡議者，轉向專法落實的監督者，未來將持續關注子法制定、施行細則、平台實務調整與第一線執行情形，確保制度不流於紙上作業，而能真正改善外送員的工作處境。

工會也肯定專法同時納入消費者與合作商家權益保障。透過資訊揭露、契約範本、交易與金流紀錄保存等規定，有助於降低平台與商家間的資訊落差，也讓消費者在交易安全與爭議處理上獲得更完整保障。工會強調，唯有在外送員、平台、消費者與商家四方權利義務相對衡平的前提下，外送產業才能走向長期穩定與永續發展。

最後，工會也呼籲外送平台正視專法精神，主動與工會展開制度落實層面的實質對話，在派單機制、報酬計算、資訊揭露與爭議處理上，建立透明且可受檢驗的運作模式。工會也將以監督、對話與公共溝通並行的方式，確保專法在正式施行後，真正落實在第一線，成為外送產業走向成熟治理的重要起點。

