外送員保障法三讀！每單報酬「不得低於45元」 若天災停班平台要停業

記者楊士誼／台北報導

攸關外送人員與消費者權益的「外送員權益保障及外送平台管理法」與六項附帶決議於今（6）日三讀通過，除規定每單基本報酬不得低於換算之最低時薪1.25倍且不得低於新台幣45元，也規定須建立外送員申訴制度、平台需投保險。另當因天災宣布停止上班的地區，外送業者應停止營業，並通知商家及外送員，法案於公布後6個月施行。



法案規定，勞動部應就平台與外送員的外送服務契約，擬訂定型化契約等，當中應包括報酬計算、停權、保險、申訴制度等。若平台變更、增補重要權利義務事項，應經過外送員同意，且不得以不利對待方式使其同意，未經同意公告者則沒有效力。

此外，每單的基本報酬不得低於外送服務期間換算最低時薪的1.25倍且不得低於新台幣45元，並依最低工資調升比率調整。且外送員違反個資法、性騷防治法、跟騷法、刑法、交通法規等且情節重大者，平台可以終止契約。法案也規定平台應建立外送員申訴制度，範圍包括報酬、停權、終止服務契約等，若有終止服務契約的爭議，應設獨立處理小組受理，且小組須包含至少一名工會代表。

法案也規定，平台應替外送員投保，包括團體傷害險及責任保險，未投保前外送員不得提供服務。而平台不得逼外送員強制排定上線時間，外送員拒絕接單或選擇下線休息，平台也不得有不利對待。另外，當政府因天災宣布停止上班的地區，外送平台應停止營業，並通知合作商家及外送員，該法將至公布後6個月施行。

