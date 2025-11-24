外送員出車禍、被停權、報酬被砍怎麼辦？勞動部推外送專法保障10萬外送人員的權益

全台外送員已達10萬多人，勞動部擬推出「外送員權益保障及外送平臺管理法」（外送專法）保障外送員權益，勞動部長洪申翰接受黃暐瀚訪問時，指出修法方向包括：現有的停權解約需有申訴機制，設定報酬底線防止平台隨意砍薪，強制平台幫外送員投保職災保險，讓外送員的權益受保障。網友關心設定時薪底線是否會漲價，洪申翰明確回應：不會！時薪底線是最低薪資的1.25倍（約245元）比現行平均外送員時薪270-290元還低。但對外送員來說是保障，避免平台任意下修薪資。

為何要推出外送專法？洪申翰：外送員超過十幾萬人 不能再忽視權益

黃暐瀚詢問為何要推出外送專法時，洪申翰表示，「其實現在外送員的這個人數，其實在疫情之後增加很快，現在已經超過可能十幾萬了」，「當他的人數已經高到這個程度的時候，我們已經不太可能再去忽視這群人的勞動權益了」。

他指出，「外送平臺也創造了一個新的模式，他是用他的數位平臺、數位技術演算法，在做勞動的調度或者進行一定程度的勞動的控制，他跟傳統的僱傭關係其實不太一樣」，因此「在這個新形態的勞動關係下面，的確會需要一個新的法規來去規範」。

外送員相對弱勢 外送專法規範四方關係

洪申翰說明，「外送的專法它就是要來處理這四方的關係」，包括平台、外送員、消費者、合作店家。他坦言，「雖然講四方關係，可是我們必須承認，確實平臺在這裡面的權利是相對比較大的，因為它有演算法，它有數位的技術，他有一定的用這個數位技術去做各種控制，或者是各種調度的能力，他也分配利潤」。

相較之下，「我認為相對比較弱勢的是外送員，因為他要自己準備機車，他要自己付油資，那甚至他還要承擔一定的安全風險，其實有時候外送員在騎在路上，他也承擔一定的風險，他是相對比較弱勢的」。

洪申翰表示，「在這四方關係裡面，我們怎麼去做到平衡，那讓過去可能這個比較強勢的跟比較相對比較弱勢的，他在關係上面能做一些平衡，能做一些校正，其實我覺得是這個我們要設計外送專法很重要的目的是在這個地方」。

部長自曝外送重度用戶 外送員當面陳情停權問題

談到為何推動修法，洪申翰透露，「我也是外送的重度使用者，因為我一個人住，有時候你不一定很方便開火，有時候煮的東西一個人不一定都吃得完，所以常常就叫外送，我自己都是高度的使用者」。

他說，「我會叫外送嘛，那外送也會來，我有時候會跟他們聊天」，外送員「有時候會認出我，送餐的時候跟部長反映一下勞工的心聲」。

洪申翰表示，外送員「最常講的」就是「他們有時候遭遇到平臺的停權，那有時候停權的狀況，對他們來講他們不是很明，有點不明就裡，到底為什麼會被停權，或者是那個申訴的機制並不是很健全」。

黃暐瀚詢問「外送也被平臺直接停權？」洪申翰回應「對，暫時不能接單，比方說三天幾天」。他說明，「可能都說有消費者檢舉啊，可是他們也不是很能夠確認到底檢舉的實際的原因是什麼」，「他們就常常會遇到停權，那停權就是幾天就不能夠送，那其實都會影響到他們的生計」。

外送被停權終止契約納入專法保障：建立申訴救濟機制

洪申翰說明專法內容，「第一件事情是，當然我們希望剛才講四方關係之間，都有一些定型化的契約範本，至少去好好的規定這個裡面該有什麼東西、不該有什麼東西，這個是對權利義務的保障，這是第一點」。

針對停權問題，他表示「這個法也會有規定這個部分，就是要有一個申訴或救濟明確的機制，那我覺得這其實對他們來講這很重要」。他指出，「包括有時候終止契約也需要有一個機制，至少確認說到底這個平臺拿出來的理由到底是不是正當、是不是明確」。

洪申翰說，現在「終止契約呢就直接被終止就終止」，「現在對外送的權利的保障可能平臺那邊認為你不qualify就直接跟你終止」，「那這對外送人員來說，都是一個蠻大的擔憂跟恐懼」。

平台多次下修外送報酬？專法設定報酬底線最低工資1.25倍

洪申翰表示，「我們會對外送人員的報酬來訂定一定的保障，基本的保障，我要強調這基本的保障並不是要用這個法律來幫外送人加薪，不是要幫用法律來幫外送加薪，是要定一條底線」。

他說明，「為什麼定這條底線？過去幾次平臺都會下修他那個報酬，那外送員就很擔心，好像這個報酬平臺想怎麼下修就怎麼下修，所以我們這次用法律，也是參考國際上面的做法，基本上定了一條基本的底線」。

洪申翰指出，「這個底線是每個小時，在服務期間每個小時，要是這個最低工資的1.25倍，那算起來，但有些媒體就計算會是245元，如果以明年的最低工資」。

黃暐瀚詢問「為什麼最低工資明明年是一般的人是196元，為什麼外送人是245（元）」時，洪申翰解釋，「其實很簡單，因為外送人員的工作跟一般去打工族不太一樣，一般打工族其實他不用負擔自己的油資、不用自己負擔機車的成本，可是外送員其實要負擔自己機車的成本、耗損包括折舊、包括油資，甚至他還會有一些時間是要等單的時間，那我們把它經過交通部的這個公式來計算以後，把它加進來，大概就會是最低工資大概1.25倍左右」。

不會漲價！底線245元比現行平均還低

面對消費者最關心的漲價問題，黃暐瀚詢問「會不會消費者漲價？」洪申翰明確回應，「剛才講到畫這個底線245，這當然現在是提出來的草案畫245，其實是比平臺目前他給外送員的平均的報酬來的低的」。

他透露，「目前平臺給外送員的平均的報酬，大概每個小時是在270到290之間，270到290之間，所以我們現在畫的這條底線是245，其實是比，離這個270或290都還有一段的距離」，所以並不用擔心漲價。

黃暐瀚確認「比最低工資高，比現在現行拿到的平均低？」洪申翰回應「對，所以這是一個合理的一個價格」。洪申翰強調，「所以我認為消費者不用擔心說會因為這個訂了這樣子薪資的底線，那就會導致這個外送漲價，其實不用擔心」

外送過程擦撞無保障？勞動部：平台有義務幫外送員投保職災保險

黃暐瀚詢問「外送員現在有什麼東西是沒有被保障，以後可以被保障到的？」洪申翰表示，「第一個很重要，因為大家都會很在外送員的安全，交通上面的安全，如果不小心擦撞了，所以這一次這個法規裡面也要求平臺有責任要幫外送員保商保，還有職業災害保險。」

外送員目前是有保商保，可是是沒有職災保險，洪申翰說明，「接下來也會用法規來明定，平臺有責任要幫外送員來處理這樣子的保險的義務，這也是對於外送員的安全有一定程度保障。」

四方共好不是零和 產業更永續

洪申翰強調，「其實我們認為這樣的做法，其實比較有助於這四方關係的平衡，那也是比較是希望能夠讓這個產業能夠更加的永續，所以我覺得大家不用太擔心好像變成是在消費者跟外送員的權益，或者是合作商家之間好像變成是一種有你沒我的零和，並不是，其實我們是希望大家能夠共好」。

他表示，「我相信很多的消費者，像我訂外送，我也很希望來幫我送外送的外送員，他可以安全，可以拿到一定權益的保障，其實我覺得這很重要」。

朝野都有版本 本會期討論修法

談到立法進度，洪申翰表示，「目前其實朝野都有提出版本，在同多版本，執政黨團也有版本，民黨團也有版本，那我們上個禮拜是把我們的這個勞動部的版本給提出來，好，後續的修法過程，立法院看怎麼樣討論，我們再來好進一步的研究」。