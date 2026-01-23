社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導

客人餓肚子等餐，外送員卻棄單"騙餐"！新北市汐止金龍市場的一家雞肉攤，日前有兩名客人點了6百元的餐點，沒想到來了一名穿雨衣的外送員，卻在取餐後按下棄單，店家怒轟根本"惡意騙餐"，而且已經不只一次！不光後續來取餐的外送員空跑一趟，客人更餓肚子遲遲等不到餐點送來。

午後，雞肉攤裡，老闆不斷看著外面，因為他在等外送員，隨後一名穿著雨衣，全身包緊緊的男子，從容的來到攤位。

廣告 廣告

只見這名雨衣男，就跟一般外送員一樣，先是跟老闆打招呼寒暄，接著就拿走店家準備好的餐點。

離開時雨衣男還跟店家再次確認，是兩份餐點，但沒想到他拿完餐點，竟然就按下棄單。

外送員取走６百元餐點卻按棄單 客人好餓！店家怒控「惡意騙餐」

外送員取走6百元餐點卻按棄單 店家怒控"騙餐"（圖／民視新聞）





雞肉店老闆曾先生：「他來取餐的時候，他有跟我報號碼，結果報完號碼以後，他是直接拿走了，拿走以後他沒有滑開，應該是要滑開，他才會有送單的那個地址，沒有滑開直接就按棄單。」

事情發生在21號下午2點多，新北市汐止區民族六街，金龍市場的一間熟食雞肉店，曾老闆在地經營快5年，平常生意相當不錯，沒想到竟然有外送員，拿走半隻甘蔗雞、兩片雞胸肉，價值將6百元餐點，隨後棄單騙餐，老闆立刻跟外送平台反應，但這下不光讓後面再接單的外送員白跑一趟，客人也吃不到雞肉。





外送員取走６百元餐點卻按棄單 客人好餓！店家怒控「惡意騙餐」

外送員取走6百元餐點卻按棄單 店家怒控"騙餐"（圖／民視新聞）





雞肉店老闆 曾先生：「盡量盡量來的時候就是看單號，然後在我前面把它滑開這樣子，早上來的時候，我就變都這樣子，來就是滑開我才讓他拿走。」

誇張的是，店家一年前也曾遇過，外送員取餐後棄單，懷疑是同一人犯案，如今老闆公開影像揚言報警，不讓貪小便宜的事，再度發生。

原文出處：外送員取走６百元餐點卻按棄單 客人好餓！店家怒控「惡意騙餐」

更多民視新聞報導

花7萬買「2雙鞋」孫控詐騙！業者解釋…她鬼轉道歉

網路購物賺差價 警及時救援保住84萬元詐款

詹能傑母遭盜圖發文2小時破萬瀏覽 家屬怒批「不安好心」

