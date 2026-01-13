外送員取餐疑迴轉釀禍 直行騎士撞上噴飛50米遠

騎士人車噴飛50公尺遠，最後趴在路上。（圖／東森新聞）





外送員經過這裡都會出車禍？台南北區文賢路，外送員取餐後剛起步時，疑似要迴轉，與後方沒開燈的機車碰撞，外送員的湯包飛了，被撞騎士人車噴飛50公尺遠，雙方都倒地擦挫傷。當時有目擊民眾拍下事故慘況，警方到場處理，雙方均無酒駕。

一名外送員剛取餐完，他在路邊等後方機車通過之後起步，後方又一輛機車疾駛而來，兩車撞擊，騎士人車噴飛50公尺遠，最後趴在路上，手部擦傷破皮，騎士表情看起來相當痛苦。至於外送員也倒地，外送保溫箱跟食物散落，路過民眾目擊，拍下車禍後的慘況。

事發在台南北區文賢路，13號凌晨一點多，外送員到湯包店取餐，他在路邊疑似要迴轉，等一輛機車通過後往左切，但後方機車沒有開車頭燈，靠近時已經來不及。這一撞，兩人都擦挫傷，救護車到場協助包紮送醫，地面上也留下刮痕，以及機車散落的零件。

附近店家：「我太太有聽到聲音，但是沒有出來看，湯包店那個時間應該還沒有打烊。」事故路段有不少賣吃的店家，經常會有外送員在這裡等單，車禍發生時是凌晨，視線昏暗。

台南第五分局交通小隊長黃建瑋：「均無酒駕情形，詳細肇事原因由本分局調查釐清中，呼籲駕駛人行駛時，務必降低車速，轉彎時注意道路車況。」外送員準備送餐，沒想到剛起步就撞車，肇事責任警方仍在釐清，至於原本要送給客人的湯包，這一單恐怕得賠償了。

