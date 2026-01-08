外送員受傷倒地！北醫旁轎車右轉撞機車 後車駕駛長呼一聲「唉」

記者楊忠翰／台北報導

北市孫女開車行經吳興街220巷欲右轉時撞上楊姓外送員機車。（圖／翻攝畫面）

台北市1名44孫姓女子，7日上午11時40分開車行經吳興街220巷，欲右轉進入台北醫學大學附設醫院旁巷弄時，與直行的機車發生碰撞，造成楊姓外送員（33歲）手腳擦挫傷，經送醫治療後並無大礙，至於詳細肇事過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。

男網友在《Threads》上傳行車紀錄器影片，只見孫女開車沿吳興街220巷南往北方向行駛，打完方向燈後欲緩慢右轉，此時後方1輛機車快速接近，楊姓外送員因煞車不及，直接撞上轎車右側車身後倒地。

廣告 廣告

信義分局表示，昨天上午11時40分，勤務中心接獲報案，指出吳興街250號發生交通事故，隨即派員到場處置，這起事故造成轎車右前車頭及機左側車身毀損，楊姓男騎士手腳擦挫傷，警方觀察2人並無酒駕情事，遂依規定製作雙方筆錄，至於肇事責任尚待釐清。

北市孫女開車行經吳興街220巷欲右轉時撞上楊姓外送員機車。（圖／翻攝自Threads @jimmykcc_）

北市孫女開車行經吳興街220巷欲右轉時撞上楊姓外送員機車。（圖／翻攝自Threads @jimmykcc_）

北市孫女開車行經吳興街220巷欲右轉時撞上楊姓外送員機車。（圖／翻攝畫面）

北市孫女開車行經吳興街220巷欲右轉時撞上楊姓外送員機車。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

駕照剛拿到半年！北車旁轎車暴衝事故 22歲女肇事原因曝光

強逼作偽證撤告！開學物色班上女學生 國中狼師帶回家嘿咻

搭火車屎在滾！女廁上大號遭誤認色狼 七旬翁被查出通緝身分

外遇長達8年！夫假上進台中讀碩士 科技女董座抓包同居小三

