外送員團體立院外集結抗議 批平台不應藉疊單壓低報酬

大聲喊著口號，呼籲立院儘快三讀通過外送員專法，不要讓平台剝削外送員的勞權。多個外送員團體一早到立院外抗議，強調Uber執行長訪台，針對專法中對於所謂的疊單說法和實況有差距，認為專法沒有禁止疊單，不應該藉止理由壓低每單報酬。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，「50塊以下的訂單非常多，平台為了阻擋專法，無所不用其極的在欺騙社會大眾，外送員專法三讀通過保障外送這個產業。」

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉質疑，「因為順路所以你少抽％嗎？對消費者 你對餐廳該收的費用都收了，可是最後犧牲的是外送員，我不曉得他怎麼去解釋這個邏輯。」

所謂的疊單是指外送員如果順路，可在一個餐廳同時幫多個不同的消費者取餐，或是為同一消費者取兩個不同餐廳的訂單。

目前外送專法中，每筆訂單明確定義為一個取件地點以及一個送達地點，可是外送員團體認為，即使一趟車程送多個點，不能只以一筆酬勞計算，勞團也予以聲援。

全國總工會秘書長溫宗諭呼籲，「工會他有一定的代表權跟協商能力的時候，其實平台應該也要來跟工會談，好像要消費者覺得說這樣漲價是不好的，但是其實這樣也是變相的在壓迫這些外送員。」

對此Uber Eats回應，朝野協商應該檢視相關條文，充分評估可能對產業運作造成的影響，兼顧外送員的合理保障以及產業的持續發展，才能建立公平、落實的制度。

更多公視新聞網報導

