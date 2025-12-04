外送員基本薪資訂法底定 洪申翰：薪資調高成本一定會漲 楊曜關切後續影響

〔記者高嘉和／台北報導〕立法院衛環委員會今(4)日繼續審查《外送員專法》，外界高度關注的「外送員基本薪資如何訂定」已在朝野討論後底定。本次修法將採取「基本時薪1.25 倍＋每單至少45元保底」的計算方式，並明訂未來若基本工資調整，45元保底也將依比例同步調升，確保計價模式具連動性與穩定性。

在今日審查中，多位立委仍關注基本保障與市場運作之間的平衡。立委楊曜表示，外送員的工作型態近似自營者，若透過專法提高特定行業的薪資基準，是否會在市場上造成連鎖反應，需要審慎觀察。他指出，外送平台若因成本增加調整價格，可能導致訂單量下降，外送員最終接到的單量與實際收入是否反而受影響，都是後續必須同步評估的面向。

對於外界最關心的「薪資提高是否會推升外送價格」議題，勞動部長洪申翰坦言，從經濟學角度來看，「薪資調高、成本一定會上升」。他進一步說明，外送產業具有高度變動性，並非像國營事業有固定價格結構，因此平台在調整運價或計費模式時會受到更多因素影響。勞動關係司司長王厚偉也補充，現行外送平台有所謂順路的多筆訂單合併計算薪資的「疊單」作法，在專法通過後將不能再合併計算，在回應外送員對單單等值的期待同時，也可能對業者的成本造成一定影響。

洪申翰強調，外送員希望有最低保障，也希望保留接單彈性，因此制度設計的核心是讓收入「可被驗算、可預期」，避免外送員接到像「盲盒」般無法事先判斷報酬的訂單。他表示，新的薪資公式正是希望在最低收入、彈性與市場機制之間取得平衡。

