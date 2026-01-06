外送員專法三讀通過 勞動部：儘速完成子法制定、公告

立法院今日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，勞動部今日對此表示，專法將於總統公布後6個月施行，過渡期間內將儘速會同交通部、經濟部等相關部會完成施行細則及相關子法的制訂及公告。（本報資料照片）

立法院今日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，勞動部今日對此表示，專法將於總統公布後6個月施行，過渡期間內將儘速會同交通部、經濟部等相關部會完成施行細則及相關子法的制訂及公告。訂定子法的過程，除會徵詢外送平台業者、外送員、工會、消費者保護團體及合作商家意見，也會加強宣導及協助外送平台業者依法調整營運模式，以利該法順利推行。

勞動部說明，外送平台業者近年片面變更報酬，致外送社群多有怨言，且業者透過數位技術掌握派單、計算報酬及運費、制定契約條款及資訊等優勢權力，本次外送專法旨在提供外送員保障的樓地板，並強化消費者及合作商家相關權益，以衡平四方關係。

勞動部指出，本次專法明定外送員每筆訂單基本報酬，不得低於外送服務期間依比例換算最低時薪的1.25倍，並設有最低保障金額45元及調整機制，同時規定報酬全額直接給付、每月至少發給2次，並提供清楚可核對的報酬明細，提升報酬給付透明度。

勞動部表示，當業者對外送員為終止契約或其他不利決定，尚須敘明理由及負舉證責任，並提供申訴機會，且針對契約終止爭議，則須設置獨立的處理小組，提供外送員申訴救濟管道。

勞動部表示，專法也明定業者須為外送員投保團體傷害保險及責任保險，並應負擔外送員參加勞工職業災害保險保費，同時要求業者在遭遇天然災害經政府宣布停止上班區域，不得派發訂單與外送員。於發生重大職業災害時，應即時通報勞動檢查機構並進行事故調查，以降低外送作業風險。

消費者權益部分，勞動部表示，專法要求業者保存完整的交易、退費與申訴等紀錄，如發生消費糾紛，業者依法有提供紀錄予行政機關義務。此外，明定交通部訂定消費者定型化契約應記載及不得記載事項，避免業者置入免責、模糊責任或限制退費等損害消費者權益契約條款。

針對合作商家，勞動部表示，專法明定由經濟部訂定外送合作契約範本，要求外送平台明確揭露其費用收取及抽成、貨款結算、契約終止與爭議處理機制，避免業者單方制定不合理條款。此外，外送平台業者應保存貨款計算、交易往來與爭議處理等相關紀錄，降低任意扣款或終止合作的風險。

