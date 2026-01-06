外送員專法三讀通過 工會籲業者主動對話、落實執行

立法院今日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》。（本報資料照片）

立法院今日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，台中市外送平台工會對此表示，本次專法明確建立最低報酬、契約公平、申訴救濟與職安保險等制度，清楚為外送員畫出保障底線，呼籲外送平台主動與工會展開對話，建立透明且可受檢驗的運作模式，未來也將持續倡議外送產業4個節點與6條權利義務關係線逐步入法。

台中市外送平台服務產業工會表示，專法完成立法是外送產業長期失衡的權利義務關係，首次被納入「可落實、可檢驗、可監督」的法律架構，對外送產業包含外送員、商家、消費者而言，具有關鍵的里程碑意義。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明指出，外送平台在台發展10餘年，長期仰賴數位演算法與契約優勢運作，外送員卻承擔高度風險與不確定性。此次專法明確建立最低報酬、契約公平、申訴救濟與職安保險等制度，為外送員權益畫出清楚的「保障底線」，讓外送工作不再完全暴露於平台片面調整之下。未來也會繼續倡議，確保外送產業4個節點與6條權利義務關係線均能逐步入法。

台中市外送平台服務產業工會表示，也肯定專法同時納入消費者與合作商家權益保障，透過資訊揭露、契約範本、交易與金流紀錄保存等規定，有助於降低平台與商家間的資訊落差，讓消費者在交易安全與爭議處理獲得更完整保障。

台中市外送平台服務產業工會呼籲外送平台，應正視專法精神，主動與工會展開制度落實層面的實質對話，在派單機制、報酬計算、資訊揭露與爭議處理上，建立透明且可受檢驗的運作模式。

工會發言人蘇柏豪補充，專法的意義不在於「一次到位」，而在於建立可持續修正與檢驗的制度起點，工會未來持續關注子法制定、施行細則、平台實務調整與第一線執行情形，確保制度不流於紙上作業，而能真正改善外送員的工作處境。

