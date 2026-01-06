外送員專法三讀通過 工會：制度化新里程

（中央社記者吳欣紜台北6日電）立法院會今天三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，外送員工會表示，專法明確建立外送員最低報酬保障、保險制度及停權與申訴救濟機制，正式邁入制度化新里程。

「外送員權益保障及外送平臺管理法」今天在立法院三讀通過，有關外送員薪資報酬，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。

由各外送員工會組成的台灣外送產業權益促進聯盟發布新聞稿指出，外送員權益爭取歷程已超過6年半，從專法正式倡議至今也歷經5年，橫跨三屆政府與立法院任期，過程中數度面臨平台反對、社會誤解與政治現實的高度阻力，今日能完成三讀立法，實屬得來不易的重要里程碑。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，透過最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，讓外送產業能回到合理、可預期的制度基礎上，這不只是保障外送員，更是讓整個產業走向健康、可長可久發展的關鍵一步。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，專法三讀並非終點，而是外送產業改革真正的起點，未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會將從過去積極倡議立法的角色，正式轉型為制度監督者，持續檢視專法落實情形，避免保障在現場被稀釋或架空。（編輯：李亨山）1150106