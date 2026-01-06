外送員專法三讀通過 工會：產業走向健康、長久關鍵一步

立法院今日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》。（示意圖／本報資料照片）

立法院今日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，台灣外送產業權益促進聯盟聲明指出，這是台灣外送產業發展以來，首度以專法形式，明確建立外送員的最低報酬保障、保險制度，以及停權與申訴救濟機制，為長期處於制度灰色地帶的外送工作，補上關鍵的法律拼圖。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，外送專法的完成，象徵外送員長期被系統性剝削、缺乏基本保障的狀態，終於得以畫下休止符。最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，讓外送產業能回到合理、可預期的制度基礎上，這不只是保障外送員，更是讓整個產業走向健康、可長可久發展的關鍵一步。

廣告 廣告

彰化縣網路平台外送員職業工會表示，平台向店家與消費者收取的每一筆運費與服務費，應合理分配給實際執行的勞動者，並保障消費者及店家的權益，而非透過「疊單」讓外送員變相減少報酬，消費者增加等候時間，專法確立「每單獨立計價」與「最低報酬」的原則，衡平台長期以來「收多付少」的利潤制度，未來工會將致力於在地監督，確保夥伴能實質感受到待遇的改善，讓每一趟風雨中的奔波，都能獲得對等的價值與尊重。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎表示，最低報酬與申訴制度的明確化，讓外送員終於有制度可以依循，也讓面對不合理派單與停權時，不再只能被動承受，也希望全民一起來審視業者在追求高獲利的情況下「提高消費者端的價格合理嗎？」

新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華表示，外送專法的核心精神在於「讓風險回到該承擔的一方」。透過保險與申訴制度的建立，能有效降低外送員在高風險工作環境中，獨自承擔事故與停權後果的不合理狀況。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會將轉型為制度監督者，持續檢視專法落實情形，避免保障在現場被稀釋或架空。

台灣外送產業權益促進聯盟強調，未來將持續與各地工會攜手，監督專法的落實進程，確保這部得來不易的法律，不只是停留在紙上，而能在第一線真正發揮效果，為外送產業寫下新的、更加公平的篇章。

更多中時新聞網報導

田徑》杜普蘭蒂斯去年4破世界 今年盼寫歌、結婚

管罄嫁倪安東3年做人成功 許鈞鈞升格人妻

走向全世界 台灣工藝年起跑