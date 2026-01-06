外送員專法三讀通過 每單報酬不得低於45元

立法院6日三讀通過制定「外送員權益保障及外送平臺管理法」。（圖／CTWANT資料照）

立法院今（6）日三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，明定業者給予外送員每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資法時薪的1.25倍，且不得低於新臺幣45元；業者須建立外送員申訴制度、替外送員投保團體傷害保險及責任保險。全案將自公布後6個月施行。

三讀條文第5條明定，外送平臺業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於最低工資法時薪的1.25倍，且不得低於新臺幣45元，每年也將隨最低工資時薪調升比率公告調整。另外，外送平臺業者給付外送員報酬，每月至少定期發給2次，報酬明細表須載明「報酬總額」、「每筆訂單報酬的計算方式及金額」、「依法令或雙方約定得扣除的項目及其金額」、「實際發給的金額」。

第8條規定，外送平臺業者須建立外送員申訴制度，並以「獨立處理小組」定期召開會議處理，成員人數不得低於3人，其中工會代表至少1人；外送員可申訴範圍包含報酬金額、計算方式、給付時間，或停權、終止外送服務契約等事項。

第10條強制外送平臺業者替外送員投保團體傷害保險及責任保險，未投保前不得使外送員提供外送服務。第15條規定，政府機關因天然災害宣布停止上班的地區，外送平臺業者也應停止營業，並通知合作商家及外送員。

