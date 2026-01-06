外送員專法三讀通過！ 每單報酬不得低於45元

立法院三讀通過外送員專法，每單報酬不得低於45元。（圖：foodpanda臉書）

立法院會今天（6日）三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，要求外送平台業者給予外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於最低工資法時薪的1.25倍，而且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整；法案也明定必須建立外送員申訴制度，全案將從公布後6個月施行。

有鑒於外送平台新興經濟模式迅速興起、持續發展，改變人們消費型態，朝野黨團和勞動部分別擬具外送人員權益保障相關草案，後經立法院社會福利及衛生環境委員會審查、朝野黨團協商，定名為「外送員權益保障及外送平台管理法」，共28條條文，並在立法院今天院會上三讀制訂通過。

三讀條文明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，而且不得低於新台幣45元保障金額，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。另業者給付外送員報酬每月至少定期發給2次，並應提供載明包括報酬總額；每筆訂單報酬的計算方式及金額；依法令或雙方約定得扣除之項目及其金額；實際發給金額等報酬明細表。

在申訴機制方面，條文明定外送平台業者須建立外送員申訴制度，受理報酬金額、計算方式、給付時間，以及停權、終止外送服務契約或其他不利處分等爭議，並應成立獨立處理小組，小組成員不得少於3人，其中至少1人為工會代表，且須由具備勞動法令專業或熟悉外送產業實務的外部專家學者擔任，與平台業者間不得有利害關係。

條文同時明定，平台業者不得強制排定外送員上線時段，亦不得違反外送員意願要求其維持上線狀態；外送員拒絕接單或選擇下線休息時，業者不得予以不利對待。

新法也明定，外送平台業者應替成立契約的外送員投保團體傷害保險及責任險，未投保前不得使外送員提供服務，但若外送員連續逾3天無提供服務，業者得暫時停止投保。

罰則部分，三讀通過條文明定，若外送員發生職災，平台業者未於8小時內通報，可處業者新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若平台業者規避主管機關監督、檢查，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；若違反薪資報酬給付規定，處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

至於政府機關因天災宣布停班地區，三讀條文明定，外送平台業者應停止營業，並通知合作商家及外送員。另外送員於外送服務期間，發生死亡災害；罹災人數在1人以上，且需住院治療等職災之一者，業者應於8小時內通報當地勞動檢查機構，並於事後實施事故調查、分析及作成紀錄。