外送員專法三讀通過！每單報酬不得低於45元

立法院會今日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，這部跨部會合作的整合性專法，針對外送產業四方關係進行全面規範。

在報酬保障方面，新法明定每筆訂單基本報酬不得低於外送服務期間依比例換算最低工資時薪的1.25倍，以2026年標準計算為245元，並設有最低保障金額45元及調整機制。報酬應全額直接給付，每月至少發給兩次，並提供清楚可核對的報酬明細。

契約規範部分，外送服務契約必須符合勞動部訂定的定型化契約規範，平台不得以公告或強迫勾選等方式，要求外送員接受不利變更。若平台要終止外送員帳號或做出其他不利處分，必須說明理由、負舉證責任，並提供申訴管道。相關爭議須交由獨立處理小組審理，小組人數不得低於三人，其中工會代表至少一人。

職業安全與保險權益方面，平台必須為外送員投保團體傷害保險與責任保險，並負擔職業災害保險保費。遇政府宣布停班停課的天災區域，平台應停止營業並通知合作商家及外送員。若發生重大職災，必須通報勞動檢查機構並進行調查。平台不得強制排定外送員上線期間，外送員拒絕接單或選擇下線休息，不得有不利對待。

消費者權益保障部分，交通部將訂定消費契約應記載及不得記載事項，避免平台放入免責條款或限制退費內容。平台必須保存完整的交易、退款與申訴紀錄，發生消費糾紛時須依法提供資料。同時平台有義務對外送員進行食品衛生與交通安全教育訓練。

合作商家權益方面，經濟部將訂定外送合作契約範本，要求平台清楚揭露抽成比例、費用計算方式、貨款結算時間，以及終止合作與爭議處理機制。平台須保存交易、金流與爭議處理紀錄，降低任意扣款或突然終止合作的風險。

勞動部表示，外送平台產業在國內發展十多年來，外送員、消費者、合作商家與平台業者間的權利義務關係存在日益失衡問題。此次立法目的在於透過法律明確規範，確保契約公平、資訊透明與爭議申訴機制得以落實，促進產業健全發展。新法將於總統公布後六個月施行，過渡期間相關部會將完成施行細則及子法制訂。

