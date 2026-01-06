外送員專法三讀通過 每筆訂單報酬保底45元

立法院長韓國瑜宣布，「《外送員權益保障及外送平台管理法》制定通過。」

立法院長韓國瑜落槌通過，正式宣告外送專法三讀通過，法案名為《外送員權益保障及外送平台管理法》，明定建立最低報酬，每單外送期間，除了換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，同時每筆訂單報酬保底45元，每年也會隨最低工資時薪調升比率公告調整。

國民黨立委廖偉翔指出，「完善保險與申訴機制，讓跑單更有尊嚴，不再是賭命；第2，保障商家與消費者透過定型化契約，杜絕養套殺。」

廣告 廣告

民進黨立委林月琴提及，「外送員擁有不受干擾的離線權，平台不得隨意解約，強制平台應負擔基本的職災跟商業保險。」

此外，法案也納入職安保險、契約公平、申訴機制等，包括業者應替外送員投保團體傷害保險、責任險，若外送員跟商家或消費者發生爭議，業者應成立獨立小組受理申訴；至於外送員死亡或重傷住院，業者必須在8小時內通報，否則可重罰30萬元。

韓國瑜、朝野立委也在法案通過後，與台中市外送平台服務產業工會一同合影，留下歷史性的一幕。工會表示，外送專法通過替外送員畫出清楚的保障底線。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明回應，「因為長期以來外送員沒有保障，不管是停權或是申訴等等機制，尤其是報酬的部分，其實都是完全被平台做掌控，未來我們其實會去落實跟去追蹤。」

勞動部表示，外送專法著重保障外送員、消費者、合作商家權益3大面向，工會則呼籲業者盡快展開對話，真正落實制度，改善外送員工作處境。

更多公視新聞網報導

外送專法三讀設換算時薪門檻 完成訂單報酬保障45元起

外送員團體立院外集結抗議 批平台不應藉疊單壓低報酬

立院逐條審查外送專法 工會盼保障薪資與工作權

