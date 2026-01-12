外送員專法三讀通過：那些被時間追著跑的人 終於被制度接住

【記者 丁倩／台北 報導】立法院近日三讀通過《外送員專法》。對大多數人而言，這只是新聞一則，但對穿梭在城市街道、風雨中奔波的外送員，卻是一條與生命、尊嚴息息相關的安全線。

外送員在台灣的誕生，不過十餘年，便深刻改變了大眾的生活。如今，不論炎熱夏季、寒冬寒夜，或颱風豪雨，只要滑動手機，美食、飲料便能送到家門口。許多家庭得以足不出戶共享一餐熱食，享受天倫之樂。然而，這份便利的背後，是一群被時間追著跑、被制度忽視的人。有外送員坦言，平台高峰時段無法換班、無法請假，否則就會影響收入排序。一位父親為了跑單，錯過了孩子的畢業典禮；一名員工在母親病危時仍在趕單，最終沒能見到母親最後一面。還有人因不敢拒單，在身體不適或雨天滑路時仍上路，最後發生車禍，醫療費卻只能自掏腰包。這些例子只是冰山一角，背後承受的是無數家庭的壓力與犧牲。

廣告 廣告

外送員日常，充滿看不見的風險。為了準時送達，他們在車陣中穿梭；為了避免客訴或扣款，寧願快騎冒險；為了維持收入，颱風天、豪雨夜仍咬牙出門。短暫停車可能換來罰單，摔倒受傷可能換來醫藥費支出，這些血汗早已成為他們的日常。

《外送員專法》的三讀通過，終於將這群長期被忽視的勞動者拉入制度保障之下。它明確規範平台責任、工時與保險權益，讓外送員不再完全承擔個人風險。雖然後續仍有制度落實與細節調整的工作，但這是社會對他們的肯定，也是對公義的一種回應。

許多外送員心聲中最簡單的要求，就是：能安心工作，能按時請假，能陪伴家人，不因送餐而失去健康與生活尊嚴。這部專法的通過，是對他們的回應，也是提醒社會：城市便利不該建立在他人犧牲之上。

當大家下一次在家中等待外送時，也許可以多一份理解——那份熱呼呼的餐點背後，是一段段被時間壓縮、被生活逼迫的人生。今天的立法，讓這座城市的運轉，不只是效率，更有人情。

呼籲政府與平台： 專法通過只是開始，真正的關鍵在於落實保障、提供休假彈性、完善保險理賠機制，讓外送員不再被時間與制度逼迫，真正可以「安全跑單、有尊嚴生活」。這不只是對外送員的責任，也是對社會公平與人性的承諾！