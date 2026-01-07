外送員專法三讀，外送員薪水怎計算？禁「疊單」每單保底價出爐、平台須幫保團險…一文看有哪些保障

在朝野共識下，《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送員專法）周二(1/6)於立法院完成三讀，為外送平台與外送員權益建立專法規範。 三讀條文明定，外送員每單報酬換算時薪不得低於最低工資的1.25倍，且單筆報酬不得低於45元，並將隨最低工資調整比率逐年公告修正；針對爭議已久的「疊單」問題，法條明定「一單一計」，每筆訂單僅能自一取件點送至一送達點計酬。 為處理報酬、停權與服務期間等爭議，專法要求平台建立申訴制度，業者若因違規終止契約，須設置獨立申訴處理小組，並納入至少1名工會代表。考量外送途中交通等風險，平台須為外送員投保團體傷害保險及責任險。 此外，專法同步強化罰則管理平台業者，若外送員發生職災，業者未於8小時內通報，最高可處30萬元罰鍰；規避主管機關監督或檢查，可處3萬至15萬元；違反報酬給付規定，則可處2萬至10萬元罰鍰。

立法院朝野共識 外送員專法順利三讀

立法院周二召開院會，首先三讀通過的是朝野有高度共識的《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送員專法、外送專法）。此乃台灣首部針對外送員勞動權益的專門法規，明確規範外送平台業者責任義務、建立外送員權益保障制度。新法將在公布後6個月上路。

專法三讀後，勞動部長洪申翰感謝立法院朝野立委提案與各界支持，並強調外送平台產業在國內發展十多年來，外送員、消費者、合作商家與外送平台業者間的權利義務關係，確實存在日益失衡的嚴峻問題。

洪申翰表示，因此，需要一部由跨部會分工合作的整合性專法，透過制度化的法律規範，使外送平台產業內的四方權利義務關係可以更為衡平及健康發展。

外送員報酬不得低於最低時薪1.25倍，每單保底45元

勞動部說明，這次外送專法三讀，著重以下三大面向：

第一，保障外送員權益。勞動部解釋，在保障外送員每筆訂單的基本報酬方向，明定不得低於外送服務期間（接單到完成的時間）依比例換算最低時薪1.25倍。

專法也明訂每筆訂單的定義，也設有最低保障金額45元，及每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整的機制，以確保外送員報酬計算，能符合可預期及可驗算原則，且在一定基準線以上。

同時，專法規定報酬應全額直接給付、每月至少發給二次，並提供清楚可核對之報酬明細，以提升報酬給付透明度。

勞動部將訂外送定型化契約 平台、外送員有爭議須經處理小組

三讀條文明定，在確保契約公平及合理方面，將由勞動部訂定「外送服務定型化契約應記載及不得記載事項」，未來外送平台業者與外送員簽訂的外送服務契約，不得違反前述應記載及不得記載事項，否則無效。

同時，外送平台業者也不得任意變更外送服務契約的重要權利義務事項，也不得逕以公告、強迫同意的方式，要求外送員同意變更，強化外送員與平台間簽訂契約平等地位。

在強化外送員工作權保障方向，勞動部說明，除明定外送平台業者與外送員可單方終止外送服務契約各項事由外，當業者對外送員為終止契約或其他不利決定，也須敘明理由及負舉證責任，並應提供申訴機會，且針對契約終止爭議，則須設置獨立處理小組，提供外送員可以申訴救濟管道。

根據三讀條文規定，小組成員人數不得低於3人，其中工會代表至少須有1人，其他成員則應由具備勞動法令專業，或熟悉外送平台產業實務運作的外部專家學者擔任，且與外送平台業者間不得有利害關係。

平台需為外送員投保團險、職災保費 天災宣布停班不得派單

在強化職業安全與保險權益部分，專法明定外送平台業者須為外送員投保團體傷害保險及責任保險，並應負擔外送員的勞工職災保險保費。

此外，三讀條文也要求業者在遭遇天然災害，經政府宣布停止上班的區域，應停止營業不得派發訂單與外送員，若發生重大職災，應即時通報勞檢機構進行事故調查，以降低外送作業風險。

外送員專法要求保存完整記錄 提升消費糾紛處理效能

第二，保障消費者權益。勞動部說明，專法強化消費者資訊透明、交易安全與爭議救濟等面向保障，明定交通部應訂定「消費者定型化契約應記載及不得記載事項」，避免平台業者置入免責、模糊責任，或限制退費等損害消費者權益契約條款。

此外，專法要求外送平台業者應保存完整的交易、退費與申訴等紀錄，如發生消費糾紛時，外送平台業者依法有提供紀錄予行政機關之義務，以提升處理消費爭議之效能。

專法也規定，透過平台業者應對外送員實施食品衛生安全、道路交通安全等教育訓練與安全管理，降低食品污染與交通事故風險，來提升外送員提供運送服務品質，使消費者享有更安全及穩定的服務。

經濟部訂外送合作契約範本 避免平台、商家議約地位落差

第三，保障合作商家權益。勞動部表示，外送員專法在保障合作商家權益方向，是著眼於大小合作商家，與外送平台的議約地位具有相當大差異，在目前運作機制下，小商家長期處於弱勢議約地位。

因此，新法明定由經濟部訂定「外送合作契約範本」，要求外送平台明確揭露其費用收取及抽成、貨款結算、契約終止與爭議處理機制，避免外送平台業者單方制定不合理條款。

此外，新法明定外送平台業者應保存貨款計算、交易往來與爭議處理等相關紀錄，提升金流與營運透明度，以降低外送平台業者任意扣款或終止合作的風險。

勞動部強調，外送專法已完成三讀，此立法除回應社會各界期待，提供外送員最基本權益保障，也提供給外送員保障樓地板，並強化消費者及合作商家相關權益，以衡平四方關係。

勞動部說明，新法將於總統公布後6個月施行，在法案施行的過渡期間內，勞動部將盡速會同交通部、經濟部等相關部會，共同完成施行細則及相關子法的制訂及公告。

相關新聞： 外送費要漲了？Uber執行長稱專法禁止疊單「每單要多付20元」...工會駁斥：防止平台剋扣報酬





