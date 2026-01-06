外送員專法三讀！ 每單報酬不得低於45元 平台須建立申訴制度

立法院外送員權益保障及外送平台管理法三讀通過。(記者王藝菘攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院會今三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明定外送平台業者給予外送員的基本薪資，換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整；同時需明定平台業者應建立外送員申訴制度。全案自公布後6個月實施。

三讀條文明定，外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算最低工資法所定每小時最低工資的1.25倍，且不得低於45元的保障金額，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。

條文也規定，外送平台業者給付外送員報酬，每月至少定期發給二次，並應提供載明包括報酬總額、每筆訂單報酬之計算方式及金額、依法令或雙方約定得扣除之項目及其金額、實際發給金額等。

在申訴制度方面，三讀條文明定，外送平台業者應建立外送員申訴制度，申訴內容包括報酬金額、計算方式及給付時間；停權、終止外送服務契約或其他對外送員不利決定；外送員與合作商家或消費者就外送服務所發生之爭議。此外，外送平台業者應成立獨立處理小組，受理外送員之申訴。小組人數不得低於3人，其中工會代表至少1人。外送平台業者不得因申訴，而對外送員為不利決定。

三讀條文規定，外送平台業者不得強制排定外送員上線期間，或違反外送員意願使其維持上線狀態；外送平台業者對於外送員拒絕接單或選擇下線休息，不得有不利對待。

另，當政府機關因天災宣布停班地區，三讀條文明定，外送平台業者應停止營業，並通知合作商家及外送員。同時，外送平台業者應為已成立外送服務契約之外送員投保團體傷害保險及責任保險；未投保前，不得使外送員提供外送服務。

