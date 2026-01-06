外送員專法三讀！每單報酬45元起、天災禁派單 他感嘆「血淚堆出專法」

立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，是台灣首部專為外送產業訂立的整合性專法。勞動部部長洪申翰表示，外送服務在台已發展逾十年，外送員、消費者、商家與平台業者間的權利義務關係長期失衡，這次立法目的在於建立公平透明的制度基礎，讓產業能在合理規範下持續發展。

為何需要一部「外送專法」？

近年來外送平台頻繁調整報酬制度，引發外送員社群不滿與抗議。平台業者掌握派單演算法、報酬計算與契約條款等主導權，導致外送員難以掌握自身權益，商家與消費者也缺乏有效申訴與救濟機制。

勞動部指出，專法的設立在於確保契約公平、資訊透明與爭議可申訴，並在保障創新空間的前提下，平衡產業四方的權利義務。

三大方向：保障外送員、消費者與商家

一、外送員權益保障

新法明定外送員每筆訂單的報酬，不得低於外送服務期間按比例換算最低時薪的1.25倍，且每筆訂單設有最低保障金額45元，並訂有調整機制。另外，報酬必須全額直接給付、每月至少發放2次，且附具明細以確保透明。勞動部將另訂定「外送服務定型化契約應記載及不得記載事項」，禁止業者片面變更契約或以公告方式強迫同意變更。

此外，業者若要終止契約，須說明理由並負舉證責任；外送員可透過獨立申訴機制爭取救濟。平台也須為外送員投保團體傷害險、責任險與職災保險，並在天然災害期間不得派單，以提升職業安全。

二、消費者權益保障

新法要求交通部訂定外送消費契約範本，防止平台在條款中設置免責或限制退費等不公平內容。

業者須保存完整交易、退費與申訴紀錄，供主管機關查核，以提高爭議處理效率。同時，平台必須對外送員實施食品衛生與交通安全訓練，降低食品污染與事故風險，確保消費者能獲得安全穩定的服務。

三、合作商家權益保障

針對小商家長期處於弱勢的議約地位，新法授權經濟部訂定「外送合作契約範本」，要求平台揭露抽成比例、結帳方式、契約終止與爭議處理機制等重要條款。

平台須保存金流與交易紀錄，避免不當扣款或任意終止合作，以提升透明度與保障合作公平。

6個月後上路 子法將廣納各界意見

新法將於總統公布後6個月施行。勞動部表示，過渡期間將會同交通部、經濟部等相關部會完成施行細則與子法訂定，並徵詢外送員、業者、工會、消費者與商家意見，確保制度設計兼顧實務運作。

洪申翰強調，《外送員權益保障及外送平台管理法》的立法，象徵政府回應社會期待、為外送員建立「保障的樓地板」。這不僅是外送員權益的重要里程碑，也為台灣數位平台經濟立下新規範，邁向更平衡與永續的發展模式。

據《聯合報》報導，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，這是由外送員血淚堆疊出來的專法，「外送員權益不會再被無限制剝削。」

