外送員專法亮相！時薪至少「最低工資1.25倍」 平台違規最重罰50萬

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

勞動部今（21）日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，完整規範外送平台、外送員、商家與消費者間的權利義務。草案共28條，涵蓋報酬下限、離線權、訂單資訊透明化、契約保障與保險強化等措施。預告期7天後將送行政院審查，平台若違規最高可罰50萬元。

勞動部今（21）日預告《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案。（示意圖／Unsplash）

勞動部說明，外送員每筆訂單的報酬不得低於交通部基準運價，外送時段換算的「基本時薪」也不得低於最低工資的1.25倍，藉此解決外送員最常抱怨的「報酬不透明與被壓低」問題。

草案也要求平台保障外送員的「離線權」平台必須清楚提供訂單報酬、取送地點等必要資訊，讓外送員可自由決定是否接單，不得強迫上線，也不能因拒單而懲罰。若平台要停權或終止契約，需具備正當理由並負舉證責任，且申訴將交由由外部專家與工會代表組成的獨立審查小組處理。

在保障方面，平台需提供團體傷害險、責任險，並負擔職災保險保費，減輕外送員長期自付油資、維修及風險成本的負擔。

勞動部長洪申翰表示，外送平台掌握資訊與演算法，外送員在權力不對等下成為弱勢，生計更可能因無預警停權受到影響。這次專法旨在補上制度缺口、拉回權責平衡。勞動部也提醒平台，如未要求外送員上課、未公告重大職災等，同樣將面臨相關罰則。

