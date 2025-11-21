外送員專法來了！時薪245元起 勞動部今預告草案

我國外送員已逾15萬人次曾登錄上線，但外送員就報酬保障、停權申訴、契約關係、保險等仍時常與外送平台爭論不休。（報系資料照）

我國外送員已逾15萬人次曾登錄上線，但外送員就報酬保障、停權申訴、契約關係、保險等仍時常與外送平台爭論不休，立法院日前因而排審多個版本的外送員專法，勞動部21日預告外送員專法，提及外送員接平台提供訂單至完成期間不得低於最低工資1.25倍（時薪245元），且不得低於交通部所定運費，違反可處平台最重10萬元罰鍰。

停權保障部分，草案提及，外送員僅有在外送期間違反個人資料保護法、性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、刑法、交通法規、食品安全衛生法規或外送服務契約，且情節重大，外送平台業者才能終止外送服務契約。

而保險保障，草案則指出，外送平台應為外送員提供團體傷害保險、責任保險，且若外送員要透過職業工會或透過特別加保職災保險，還可以向外送平台申請保費，外送平台不得拒絕。

至於消費者及店家保障，草案則指出，交通部應擬為消費者及平台關係擬定定型化契約應記載及不得記載事項，經濟部則應對平台及店家擬定契約範本。

若是未有保險就讓外送員執行外送作業或是颱風天讓外送員出勤，地方政府最重可處50萬元罰鍰；給付工資若未達薪資保障，則可處2萬至10萬元罰鍰。

