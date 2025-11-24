外送員專法來了！最低時薪245元 律師點「1關鍵」：是保障還是傷害？

生活中心／張尚辰報導

勞動部21日預告外送員專法草案，明定外送員每小時基本報酬不得低於每小時最低工資的1.25倍。（圖／資料照）

勞動部21日預告外送員專法草案，明定外送員每筆訂單服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於每小時最低工資的1.25倍（時薪245元），不得低於交通部所定基本運價計算出的運費，且若外送員拒絕接單，平台也不得因此對其不利對待。對此，「法老王」王至德律師表示，雖然政府立意良善想要保障外送員，不過這多出來的成本最後肯定又是轉嫁到消費者身上，這到底是保障還是傷害？

王至德昨（23）日在臉書粉專「法老王－王至德律師」中發文，對勞動部先前預告的《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案表達自己的看法。他指出外送員其實不應該有所謂的「時薪」、「薪資」的概念，因為其實外送員和平台間應該是屬於「承攬關係」，也就是完成外送工作以取得報酬的契約，與只要去上班，不管有沒有做事都有錢拿的「僱傭關係」是不同的。

王至德點出，自從外送風氣大盛之後，各種消費糾紛不斷冒出，最近外送員還在社團發起「送上樓就檢舉」的活動，說是要檢舉到消費者乖乖下樓領餐為止。

但王至德表示，這其實是平台可以解決的問題，只要新增一個「付費上樓」的選項，自然就會有想多賺一點錢的外送員接單，而平台如果願意釋出部分利潤給外送員，那也不需要制定用最低工資來保障外送員收入的規定，「反正千錯萬錯都是平台的錯，結果就是讓消費者跟外送員在樓下像傻瓜一樣對峙」。

最後，王至德說，雖然政府立意是為了保障外送員的權益，「不過羊毛出在羊身上，平台又不是吃素的，這多出來的成本最後肯定又是轉嫁到消費者身上，或是變相砍其他獎金，到時候運費一漲，大家又不叫外送了，外送員反而沒單接，這到底是保障還是傷害？」

