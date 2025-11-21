外送員專法出爐 時薪不得低於每小時最低工資1.25倍

勞動部今天(21)日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，將要求外送員時薪不得低於最低工資1.25倍，若以明年最低時薪新台幣196元計算，每小時不得低於245元。官員認為，依照外送平台過去宣稱，外送員時薪中位數約可達290元，外送平台無理由藉此漲價。

勞動部長洪申翰指出，近十年外送平台服務迅速普及，如今已成為社會運作中不可或缺的一環，為保障承擔最多風險的外送員，勞動部21日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》(草案)，就外送平台業者、外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務關係予以規範。

廣告 廣告

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，由於外送員需自備機車，根據交通部訂定的運價公式計算，包括機車耗損、折舊、附屬油料、輪胎折舊、維修保養以及油錢成本，經過計算後，外送員每筆訂單報酬不得低於交通部所定基本運價所核算運費，且每筆訂單外送服務期間所換算每小時基本報酬，不得低於每小時最低工資1.25倍，確保外送員基本報酬。

王厚偉也說，若以明年最低時薪新台幣196元計算，每小時不得低於245元。依照過去平台提供的資訊，外送員中位數平均時薪可達290元，高於245元，差距也不大，因此他不認為外送平台會因此漲價，或是調整商家價格，「這樣的理由不存在」。

草案也明定，外送平台業者於提供訂單給外送員時，應明確告知訂單資訊，包括預估報酬、取送商品地點及其他相關重要資訊，不讓外送員「開盲盒」。他說：『(原音) 派單的那個時候，你就要同步告知外送員，告訴他什麼呢？重要的訂單資訊，類似什麼？送餐地點的細部資訊，最重要的，你可以得到多少報酬，也讓我知道。然後送達地點的一些指示，這樣子我才可以評估我要不要按下去，我要不要接。這個是讓他外送員有一個充分的資訊可以來決定我是不是要接這一單。』

另外，此案也確保外送員的離線權與彈性，「外送員可以決定什麼時候上線，當然就有權力決定什麼時候下線」，若外送員拒絕接單，平台也不得為不利對待。

在申訴方面，平台若要終止契約，應敘明理由、負舉證責任及提供申訴機會，並針對終止契約案件應建置獨立處理小組受理申訴，小組成員應由無利害關係的外部專家學者及工會代表共同組成，避免球員兼裁判。

在罰則方面，若強迫外送員接單將處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰、若未幫外送員投保或終止契約未給外送員經濟補償等，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。(編輯：陳士廉)