外送員專法出爐！洪申翰喊「不必擔心漲價」 外送員憂：未來接不到單

勞動部預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，洪申翰掛保證「不會造成外送費用變相上漲」。（本刊資料照）

勞動部預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，明定外送員每單外送期間換算後的時薪，不得低於最低工資的1.25 倍。若以明年最低時薪196元估算，底限為245元。

草案同時要求平台為外送員加保團體傷害保險、責任保險與職災保險，確保外送工作具備基本保障。草案公布後，許多民眾擔心，若平台須提高外送員薪資，外送費可能隨之上調，最後變成由消費者負擔。不少第一線外送員卻認為，若外送費提高導致需求下滑，訂單量可能下降，實際收入反而不如以往。

洪申翰掛保證：底限比現行更低 不會推升外送費

有民眾表示小幅調整尚可接受，但若費用全面上漲，會減少使用頻率。也有民眾認為，若外送員減少或接單意願下降，送餐時間可能被拉長，「現在訂外送就已經等很久，未來更久的話就不會叫了」。

對於外界疑慮，勞動部長洪申翰今（24）日接受專訪時回應，外送員全台已超過10萬人，勞動部不可能忽視這群勞動者的權益。他指出，平台透過數位演算法進行勞動調度與控制，外送員無法自主掌握派單，與一般承攬模式差異極大，處於相對弱勢，因此有必要透過新法規補強保障。

針對民眾最關心的「外送會不會變貴」，洪申翰表示，自己也是外送重度用戶，完全理解消費者擔心，但草案目的不是替外送員「加薪」，而是設定最低底限，避免平台下修報酬。他說，目前平台給外送員的時薪普遍落在270至290元，而專法訂出的最低底限245元，比現行水平更低，「這不會造成外送費用變相上漲」。

第一線反應大不同 消費者憂漲價、外送員怕縮單

但外送員並不買帳，有全職外送員在社群媒體上指出，自己依靠熟悉路況與高效率跑單，平均時薪往往落在300元以上，甚至能到320元。現在若平台「依法」把獎金、加成與距離費全部計算在245元時薪之內，「下限就會變成上限」，高效率外送員不但無法維持現有收入，反而會被平台壓低報酬。

一名跑三年的外送員說，他每月收入約6萬元，全靠長時間上線與高效率接單。若平台將時薪壓到245元，月收入將少近1萬元。「這不是保障，是給平台合法壓低我們收入的理由。」他也批評，這會讓努力跑的外送員與偶爾上線的兼職外送員被迫拉到同一價碼，變成「大鍋飯」制度，變相懲罰真正有在努力工作的人。

成本全轉嫁？外送員批保障變加價陷阱

也有外送員批評，勞動部強調此法案是為了「保障外送員」，但實際內容卻造成平台仍可維持高利潤，而外送員被制度綁死、消費者則面臨更高費用。他指出，若平台必須負擔時薪245元的成本，勢必將抽成與服務費轉嫁給餐廳與消費者，使餐飲價格上漲、等待時間拉長，甚至在高峰時段更難叫到外送。

他質疑，勞動部宣稱運費不會上漲「根本不切實際」，平台不是慈善機構，政府若無法同步禁止平台轉嫁成本，就等於讓最終代價由市場自行吸收。「明年可能會有一波平台退訂潮，外送員單量會變少，所以大家要做好沒單、單不夠分的準備。」

外送員也憂心，草案可能讓平台強化控管權力，包括限制上線與排班派單。若平台以成本控制為優先，就會挑選「最便宜、最容易配合」的外送員接單，反而讓原本願意努力跑單的人被擠壓邊緣。他批評，政府以為「強制時薪」就能解決產業問題，卻未吸取國外市場崩盤的案例，也未進行任何試辦，就拿14萬名外送員與10萬家餐飲小店「做實驗」，但實際承擔風險與成本的，卻是外送員與消費者。他直言，政府口中的「勞工保障」已變成政治包裝下的空洞口號。

