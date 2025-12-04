外送員專法初審通過基本報酬 工會意見分歧

（中央社記者吳欣紜台北4日電）立法院今天初審通過外送員專法草案，明定每筆訂單報酬不得低於最低工資時薪1.25倍及新台幣45元。多個外送員工會對此看法不一，部分工會認為是重要一步，但也有工會籲再協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天與今天初審外送員專法草案，其中在有關外送員時薪報酬條文部分，勞動部提出草案原本是雙軌制，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬，保障外送員權益。

不過，勞動部長洪申翰昨天主動表示，基本報酬是否連動基本運價還需思考。勞動部今天提出修正建議，修改為明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於45元的保障金額，而每筆訂單的基本報酬保障金額，由中央主管機關依前1年度保障金額乘以每年最低工資時薪調升比率，並公告調整。

立法院初審通過外送員專法草案及此修正建議，多個外送員工會對此看法不一。

全國外送產業工會認為，勞動部將雙軌制度大改，表面是把保障寫進草案，實際上卻把外送員的實質報酬挖了個大洞。

全國外送產業工會表示，此與工會多年主張「每單應保障基本時薪之三分之一＋里程等加成」模式嚴重背離，更與平台現行計算方式如出一轍，取消公式及里程等計算，導致報酬結構不完整，恐讓專法淪為「平台利益保護法」，而非外送員權益保障法，籲立法院進行協商。

不過，台北市、桃園市及彰化縣網路平台外送員職業工會、台中市外送平台服務產業工會等指出，整體草案方向值得肯定，其中草案明確建立基本報酬保障機制，並要求「每筆訂單須獨立計算，不因疊單而降低報酬」，此一原則正是外送產業多年來最需要處理的結構性問題，對於提升外送員實質所得與報酬透明度具重大意義。

但這些工會也表示，對於以「外送服務分鐘數」換算報酬設計仍存在制度疑慮，包括預估時間合理性、訂單資訊透明性，以及平台是否具備有效管理異常行為能力，後續將持續於立法過程中提出具體修法建議。（編輯：管中維）1141204