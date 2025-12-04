外送員專法初審通過 保底每單報酬45元

立法院衛環委員會週四初審通過外送員專法草案。（圖／TVBS）

立法院衛環委員會今(4)日初審通過外送員專法草案，每筆訂單報酬不得低於最低工資時薪1.25倍，並且保底45元，而且每年還會隨最低工資時薪調升比率公告調整，不過外送工會看法不同調，消基會也憂心費用轉嫁消費者。

立法院衛環委員會週四初審通過外送員專法草案。（圖／TVBS）

勞動部長洪申翰：「我們選擇的保底做法是45塊，但這45塊未來也會跟著最低工資提高而聯動調整，按最低工資提高的比例來提高。」立法院衛環委員會週四初審通過外送員專法草案，明定每筆訂單報酬不得低於最低工資時薪1.25倍，並且保底45元，而且每年還會隨最低工資時薪調升比率公告調整，本會期將拚三讀。勞動部長洪申翰：「尤其都市裡面會有很多短單的情況，保底制度是一個保障策略，這也是為什麼最後選擇採取較簡單的保底做法。」

不過外送工會看法不同調，部分工會給予正面肯定，而全國外送產業工會則呼籲要再協商。全國外送產業工會理事長陳昱安：「認為整個定價公式應該完全砍掉重練，因為平台目前透過演算法計算接單到送達的時間作為依據，但仍無法重複驗算或監督金額。」全國外送產業工會盼望不要讓專法淪為「平台利益保護法」，也希望專法不要變成「加價令」。全國外送產業工會理事長陳昱安：「以勞動部版本來說，是計算接單到送達時間的報酬機制，但這樣無法在接單前揭露資訊，也可能導致部分司機壓單或延後送餐，造成食安風險。」

許多網友也擔心，如果平台把成本轉嫁，是否會變成消費者和小店家要承擔？消基會也呼籲勞動部，如果修法上路後發生此情況，應適時檢討介入，避免消費者成為最終受害者。

